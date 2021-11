Najszybsze DDR5 na świecie… przynajmniej w tej chwili. G.Skill pochwalił się rekordem

Wraz z premierą Intel Core 12. generacji wkroczyliśmy w nową erę zarówno na rynku procesorów x86, jak i pamięci operacyjnej. Na łamach Chip.pl pojawił się już test procesora Intel Core i9-12900K oraz Core i5-12600K, ale jeszcze długo będziemy Was informować o poczynaniach overclockerów z całego świata i to nie tylko w temacie tych procesorów, ale też DDR5. Dziś bowiem dowiedzieliśmy się, które DDR5 są obecnie najszybsze na świecie.

Podkręcone moduły. G.Skill Trident Z5, to obecnie najszybsze DDR5, choć najpewniej nie najwydajniejsze

Warto podkreślić, że określenie „najszybsze DDR5” jest obecnie dosyć płynne, bo to na tyle nowa technologia, że trudno oczekiwać, iż już ujawniła swój pełen potencjał. Pewne jest, że DDR5 dobiją do prędkości 10000 MT/s, czyli taktowania 5000 MHz, a nawet przebiją znacznie tę barierę, patrząc na obecne osiągnięcia niektórych modułów, ale na ten moment rekordy są dosyć „puste”. Producenci może i ujawnili swoje DDR5, ale najwyraźniej zapomnieli wcześniej zadbać o odpowiednie dostawy, przez co teraz sklepy świecą pustkami, a oferty w sieci straszą wzmianką „niedostępne”.

Wracając jednak do podkręcania, firma G.Skill ewidentnie przewodzi w tej kwestii na rynku DDR5 i choć większość rekordów jest skazana na pobicie, to są szanse, że ten dokładnie rekord zostanie z nami na dłużej niż wcześniejsze i to może nawet na kilka dni. Wykorzystano bowiem do niego wyjątkowe, fabrycznie najwydajniejsze (w chwili pisania tego wpisu) moduły Trident Z5 DDR5-6000 ciągle z pasywnym radiatorem.

Jednak problem ze zwyczajnym chłodzeniem jest taki, że… jest zwyczajne. Co innego stanie się, jeśli do gry wejdzie ciekły azot. Potwierdził to overclocker Hocayu, który wykorzystał do tego aparaturę na LN2, procesor Intel Core i7-122700KF, płytę główną ROG Maximus Z690 Apex od ASUSa i wspomniany zestaw DDR5-6000 Trident Z5. Pewne jest, że poziomy rzędu 8000, 9000 i 10000 MT/s z czasem staną się powszechne z wykorzystaniem konwencjonalnych metod, ale na ten moment w grę mogą wchodzić tylko ekstremalne przypadki podkręcania.

Tak bowiem zdecydowanie można nazwać podbicie MT/s z 7000 do efektywnych 8704 MT/s w konfiguracji z jednym 16 GB modułem DDR5. Niestety zegar 4352 MHz równał się ze znaczącym zwiększeniem opóźnień, co sprawiło, że świat może i otrzymał najszybsze DDR5, ale zdecydowanie nie najwydajniejsze, patrząc po tym, że opóźnienia z poziomu 40-40-40-76 zostały podbite do 127-120-120-120