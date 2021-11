Płyty zbyt opasłe na chłodzenia powietrzne. Z690 ASUSa mają problem z chłodzeniami Noctua

ASUS jest najwyraźniej wyjątkowy, jeśli idzie o nowe płyty główne z chipsetami Intel Z690 dla procesorów Alder Lake-S, czyli Core 12. generacji. Dziś dowiedzieliśmy się o tym, że projekt niektórych modeli płyt głównych uniemożliwia na nich montaż konkretnych chłodzeń powietrznych Noctua, co sugeruje też problemy z kompatybilnością innych coolerów o tych samych rozmiarach.

Płyty główne Z690 ASUSa mają problem z niektórymi chłodzeniami, choć pod tym kątem są wyjątkowe, dzięki LGA1200

ASUS i Noctua od dawna współpracują ze sobą i to w większym stopniu, niż może się Wam wydawać. Te dwie firmy zapewniły bowiem rynkowi zarówno chłodzenia ROG AIO, jak i specjalną kartę graficzną GeForce RTX 3070 Noctua Edition. Wygląda jednak na to, że wbrew rozsądku nie odrobiły wspólnej pracy domowej nad kompatybilnością chłodzeń z niektórymi nowymi płytami głównymi. Mowa zarówno o ujawnionych już płytach z chipsetem Intel Z690, jak i tych dopiero co nadchodzących z chipsetem B660.

Problem sprowadza się do czegoś prozaicznego, bo po prostu radiatorów zamontowanych na sekcji zasilania, które są zwyczajnie zbyt wysokie. Uniemożliwiają tym samym montaż wieży chłodzenia powietrznego albo związanych z nim wentylatorów. Mowa dokładnie o chłodzeniach Noctua NH-D15, NH-U12S i NH-U12A, do których firma zapewnia darmowe narzędzia montażowe na LGA1700 i chwała jej za to.

Powyżej możecie rzucić okiem na kwestię kompatybilności płyt Z690 ASUSa z NH-D15S i porównać ją stanu płyt od MSI. Różnica jest ogromna, ale z drugiej strony ASUS jest wyjątkiem na rynku i zapewnił swoim płytom głównym Z690 nie tylko luki montażowe z myślą o nowych zestawach na LGA1700, ale też tych starszych na LGA1200. Oznacza to tyle, że z tymi płytami nie potrzebujecie w ogóle wymieniać chłodzenia, jeśli akurat przeskakujecie np. z 10. lub 11. generacji Intel Core.

Musicie jednak upewnić się, czy chłodzenie dobrze spełnia swoją rolę, jako że w sieci aż wrze odnośnie problemów z dociskiem, jaki wywierają chłodzenia na IHS procesora. W rzeczywistości nie możecie mieć więc pewności, czy dany model chłodzenia dobrze przywiera do odpromiennika ciepła procesora, więc po złożeniu komputera z Alder Lake-S dokładnie przyjrzyjcie się temperaturom. Nie przesadzajcie też z pastą termoprzewodzącą – nic to nie da, a tylko narobicie sobie problemu z czyszczeniem. Warto też pamiętać, żeby układać chłodzenia powietrzne tak, aby ich zatopione w stopce ciepłowody układały się zgodnie z pozycją procesora.