Kojarzycie Super Soco? Przygotujcie się na Vmoto i nowe elektryczne motocykle premium

Grupa Vmoto Soco ma chrapkę na znacznie ambitniejszy rynek europejski oraz amerykański. Ten skupiający się na motocyklach i skuterach elektrycznych producent z Australii, realizujący produkcję w Azji, najwyraźniej ma plan utworzenia nowej marki. Ta w ramach swojej działalności podbije kolejne rynku, oferując nowe elektryczne motocykle premium.

Nowe elektryczne motocykle premium na horyzoncie. Nadchodzi marka Vmoto

Jeśli kojarzycie Super Soco, czyli główną rodzinę elektrycznych motocykli Vmoto Soco oferowaną w Azji i od niedawna w krajach północnoamerykańskich oraz europejskich (również w Polsce), to z pewnością wiecie, że to dosyć ważne ogłoszenie. Zwłaszcza na europejskim rynku ciągle brakuje producentów, którzy na poważnie podchodzą do rozwoju tej sfery elektrycznej mobilności. Znani giganci w branży motoryzacyjnej nieco zwlekają (Ducati, Kawasaki), a jeśli nie, to zwykle skupiają się na rynku amerykańskim (Zero, Harley-Davidson i jego Livewire).

Czytaj też: Lightyear One to samochód elektryczny, który do ładowania podłączysz raz na kilka miesięcy

Oferta Super Soco w Polsce

W Europie mamy wprawdzie np. firmę Energetica, ale i tak brakuje nam ciągle tego „dalekowschodniego charakteru” na rynku elektrycznych jednośladów w myśl tanich modeli, oferujących wiele. Trudno jednak przewidzieć to, czy grupa Vmoto Soco nam to zapewni, choć prawdę poznamy ponoć jeszcze w tym roku, a dokładniej mówiąc, podczas targów motocyklowych EICMA w Mediolanie, jak podaje serwis Electek.

Czytaj też: Volkswagen zaprezentował swojego pierwszego SUV-a coupe. Tak wygląda VW ID.5

Wtedy oficjalnie mamy dowiedzieć się o tym, że grupa powoła nową markę w postaci Vmoto. Z tej okazji ujawni pierwszy motocykl elektryczny „premium”, który najpewniej będzie konkurował z modelami wspomnianych wcześniej firm, ale utrzymując cenę na niskim poziomie. Co zaoferuje? Tego jeszcze nie wiemy, ale pewne jest, że marka Super Soco nadal będzie rozwijana i pielęgnowana, choć pozostanie głównie „azjatycką kwestią”.

Czytaj też: Crighton CR700W, czyli jak z mniej niż litra pojemności wycisnąć ponad 200 koni

Motocykle marki Vmoto będą z kolei skupiały się na rynku amerykańskim oraz europejskim, oferując zapewne „więcej” względem Super Soco. Te zasłynęły na rynku przez to, że są lekkie, niedrogie i potrafią wiele, a ta mieszanka zostanie zapewne wzbogacona elastycznym w rozumowaniu firm z całego świata „sznytem premium”.