Nowy wyświetlacz samochodowy firmy Continental zastąpi standardową deskę rozdzielczą

Firma Continental zaprezentowała swój kolejny pomysł na nowy rodzaj wyświetlacza samochodowego. Tym razem wyświetlaczem będzie… cała deska rozdzielcza, która wyświetlać będzie informacje w nieco wstydliwy sposób.

Nie jest to żart. A przynajmniej nie do końca, bowiem Continental nazwał swój nowy rodzaj wyświtlacza ShyTech, czyli wstydliwa technologia. Poza nieco kontrowersyjną nazwą, sam pomysł wydaje się być całkiem niezły. Zamiast montować coraz większe ekrany na desce rozdzielczej, wyświetlajmy wszystkie informacje na samej desce.

— Wyświetlacze są centralnym interfejsem człowiek-maszyna w pojeździe. Projekt rozwiązań ekspozycyjnych odgrywa kluczową rolę w projektowaniu kokpitu. Nasze wyświetlacze ShyTech zwiastują początek nowej ery, a dla nas są uosobieniem kokpitu przyszłości: cyfrowy, wciągający i „nieśmiały” – mówi Ulrich Lüders, dyrektor ds. strategii Continental.

W komunikacie prasowym nie podano zbyt wielu szczegółów na temat działania ekranu ani jego specyfikacji. Continental zaznacza jednak, że ShyTech powstał aby odpowiedzieć na dwa pytania: Jak zapobiegać przeciążeniu sensorycznemu pasażerów pojazdu pomimo bardzo dużych monitorów? Oraz: Jak poprawić optycznie obszary, które w danej sytuacji nie są wykorzystywane?

Odpowiedź na te dwa pytania, udzielona przez Continental wydaje się być sensowna: gdy ekran nie jest w danej chwili potrzebny, po prostu nie wyświetla żadnych informacji, udając tym samym zwykłą deskę rozdzielczą.

Dzięki takiemu podejściu kierowca nie jest co chwilę bombardowany nie do końca przydatnymi informacjami o tym, że teraz komputer samochodowy uruchomił dodatkowy napęd elektryczny, a teraz go wyłączył, a teraz system klimatyzacji wypuścił do kabiny zapach Morska Bryza, żeby umilić atmosferę podróży, itd. Do tego dochodzi z pewnością kwestia mniejszej emisji sztucznego światła przez taki wstydliwy wyświetlacz w nocy, co powinno przełożyć się na mniejsze zmęczenie wzroku kierowcy.

Jak na razie nie wiemy, czy nowy typ wyświetlacza pojawi się w jakimkolwiek nowym modelu samochodu. Continental co jakiś czas próbuje podbić rynek nowym rodzaje wyświetlacza. W zeszłym roku na przykład, firma ta zaprezentowała Cross Domain Hub, czyli trójwymiarowy wyświetlacz, montowany w topowej wersji modelu Hyundai Genesis GV80. Pozostali producenci nie wykazali jednak zbyt dużego zainteresowania tą technologią. Ciekawe, jak będzie tym razem.