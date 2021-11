Odświeżenie Alpina XB7 na zdjęciach. Co pokazuje samochód na 2023 rok modelowy?

Niespełna kilka dni temu pisaliśmy dla Was o tym, że BMW testuje wielkiego SUVa przy Nurburgring, a dziś możemy poinformować o tym samym, ale w wykonaniu Alpina. Ta firma produkująca stosownie zmodyfikowane, ulepszone i podkręcone BMW nie pominie możliwości stworzenia nowszego odpowiednika X7, bo to właśnie odświeżenie Alpina XB7 uchwycono niedawno na zdjęciach.

Spójrzcie na odświeżenie Alpina XB7 2023 w testach

Nowa odsłona Alpina XB7 nie będzie wcale taka nowa, jak to ma miejsce z odświeżeniem BMW X7. Oba modele są obecnie rozwijane i testowane w formie prototypów na drogach publicznych, dzięki czemu wszyscy ci, którym nie odpowiada poziom oferowany przez oryginał, będą mogli sięgnąć po bardziej ekskluzywny i dopieszczony model od Alpina. Oba samochody, będące flagowymi SUVami BMW, doczekają się stosownej aktualizacji wyglądu i możliwości.

Czytaj też: Zdjęcia Alpina B4 Gran Coupe z testów. Co kryje ulepszone BMW Serii 4?

Jednak na ten moment mamy tylko zdjęcia i nasze domysły na temat tego, jakie zmiany wprowadzi Alpina w swoich XB7, jako że zastosowany kamuflaż utrudnia rozpoznanie wszystkich modyfikacji. Firma nie postawiła jednak na maskowanie całego nadwozia, sugerując jasno elementy, nad którymi pracuje. Zakamuflowała jedynie przednią i tylną sekcję, co obejmuje zderzaki, część nadkoli oraz maskę z przodu i klapę bagażnika z tyłu.

Czytaj też: Oto pierwsza elektryczna Toyota. Premiera elektrycznego SUVa bZ4X

Zmiany ewidentnie dotknęły świateł przednich i tylnych, z czego właśnie te na tyle wydają się ostateczną wersją, górując nad poczwórnym układem wydechowym w układzie 2×2. Między parami rur znalazł się dziwny mały otwór bez kamuflażu, sugerując, że Alpina spędzi jeszcze trochę czasu z elementami na tyle.

Czytaj też: Brembo Sensify, czyli elektronicznie sterowane hamulce Brake-by-Wire

Jeśli z kolei idzie o to, co kryje się pod maską, Alpina najpewniej pozostanie przy stosowanym obecnie w XB7 silniku V8 o pojemności 4,4 litra i z podwójnym turbodoładowaniem. Ten generuje całe 800 Nm momentu obrotowego i 456 kW mocy, czyli prawie 620 koni mechanicznych. To wystarcza, aby ważąca 2658 kg Alpina XB7 dobijała do setki w 4,2 sekundy.