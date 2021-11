Drukowany w 3D piasek zyskał ogromną wytrzymałość. Pomógł nowo zaprojektowany polimer

Przedstawiciele Oak Ridge National Laboratory zaprojektowali nowy polimer, dzięki któremu są w stanie nadać drukowanemu w 3D piaskowi krzemowemu niespotykaną normalnie wytrzymałość.

Artykuł dostępny na łamach Nature Communications opisuje, jak naukowcy wykorzystali metodę druku trójwymiarowego, aby wyprodukować składający się z piasku mostek. Przy grubości wynoszącej zaledwie 6,5 centymetra jest on w stanie utrzymać ciężar wynoszący nawet 300-krotność jego własnej wagi.

Kluczem był w tym przypadku nadający się do druku polimer, który umożliwia tworzenie struktur złożonych z piasku i mających skomplikowane kształty, a przy tym wysoką wytrzymałość. Co ważne, jest on również rozpuszczalny w wodzie. Sam piasek krzemowy jest natomiast tanim, łatwo dostępnym materiałem, wykorzystywanym między innymi w branży motoryzacyjnej i lotniczej.

Przydatność piasku krzemowego płynie między innymi z jego wytrzymałości na wysokie temperatury. Poza tym, dzięki swojej rozpuszczalności w wodzie, jest on ceniony pod kątem oczyszczania obiektów drukowanych w 3D. Wcześniej proces ten był niezwykle mozolny i czasochłonny, jednak wysoka rozpuszczalność piasku krzemowego w wodzie zapewnia możliwość szybkiego usuwania z wydruków pozostałości materiałów.

Piasek krzemowy jest tani, wytrzymały i cechuje się wysoką rozpuszczalnością

Poza tym, dotychczasowe formy służące do odlewania w piasku mają ograniczone zastosowania, ponieważ komercyjnie stosowane w tym celu metody wykorzystują ciepło i ciśnienie. Te mogą natomiast prowadzić do uszkodzeń piaskowych elementów. Zwiększenie ich wytrzymałości jest więcej kluczem do rozpoczęcia szybkiej produkcji na masową skalę.

