Polacy używają smartfonów Samsunga, ale lubią Oppo i Apple. A na czym przeglądacie Chipa?

Samsung, a szczególnie Galaxy S21 to najczęściej pojawiający się smartfon w dyskusjach polskich Internautów. Dużą sympatią cieszy się Oppo. A jak te dane przekładają się na czytelników Chipa?

Samsung na prowadzeniu i to nie powinno nikogo dziwić

Od lat Samsung jest najpopularniejszym producentem smartfonów na świecie. Koreańczycy od dłuższego czasu przodują w rankingach sprzedaży, które napędzają głównie modele ze średniej półki. Popularne szczególnie w azjatyckich krajach rozwijających się. Z polskich rankingów sprzedaży wynika, że i u nas Samsung sprzedaje najwięcej smartfonów. Co prawda Xiaomi depcze mu po piętach, według różnych danych nawet go przeganiając, ale to ostatecznie Koreańczycy i tak prezentowali dane, z których wynikało, że są liderem. Zarówno pod względem liczby sprzedanych smartfonów, jak i ich wartości.

Z danych SentiOne wynika, że również Samsung najczęściej przewija się w internetowych dyskusjach. W tym roku najwięcej mówi się o modelu Galaxy S21. Został on wspomniany w sieci ponad 55,5 tys. razy, generując 87 mln wyświetleń. Sporą popularnością cieszy się też Galaxy Z Flip3 z 8 tys. wzmianek i 19 mln wyświetleń. Co ciekawe, o składanym modelu w dużej części dyskutują kobiety, bo aż połowa wszystkich zaangażowanych w internetowe konwersacje o smartfonach. Z kolei o samym Samsungu pisano 71 tys. razy, co wygenerowało zasięg 116 mln wyświetleń.

Miejsce drugie przypadło firmie Apple z 34 tys. wzmianek i 26 mln wyświetleń. Przodował zdecydowanie iPhone 13, generując 21 tys. wzmianek i 16 mln wyświetleń.

Oppo wzbudza pozytywne odczucia

Trzecim pod względem popularności w sieci modelem był Oppo Reno 5 5G, który wygenerował 29 mln zasięgu przy skromnej liczbie 7,5 tys. wzmianek. Sama marka Oppo osiągnęła bardzo dobre wyniki wg wskaźniku Brand Health Index. Mówi o stosunku liczby komentarzy pozytywnych do negatywnych i marka zanotowała wynik na poziomie 0,9. Delikatnie poniżej tego poziomu, ale w wysokim przedziale 0,8 – 0,9 mieszczą się też Samsung, Xiaomi i Apple.

Co ma też przełożenia na wyniki sprzedaży. Te cztery marki są najpopularniejsze w Polsce i jak widać, Polacy są zwyczajnie zadowoleni z zakupu.

Na jakich smartfonach przeglądacie Chipa?

Po części odzwierciedleniem tych danych są nasze statystyki dotyczące producentów smartfonów, na których przeglądacie Chipa.

Najwięcej, bo prawie 28% z Was korzysta z Samsungów, a drugie miejsce przypadło Xiaomi z wyniki 21,34%. Trzeci jest Huawei – 14,12%, ale mam wrażenie, że może to być wynik niedoszacowany. Wynika to z tego, że jest tam bardzo mało nowych modeli z HMS. Może to wynikać z tego, że nasze statystyki pochodzą z narzędzi Google, które mogą nie do końca prawidłowo rozpoznawać nowe urządzenia Huawei.

Kolejne na liście są smartfony Apple – 9,34%, Motorla – 4,57%, Oppo – 2,30%, realme – 1,49% oraz Sony – 1,43%.