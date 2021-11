Układy Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1 z ładowaniem 150W. Flagowca naładujemy w 10 minut?

Zbliża się premiera układów Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1. Jedną z ważniejszych nowości będzie jeszcze szybsze ładowanie. O mocy nawet 150W. W jakich smartfonach je zobaczymy?

Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 1, czyli nazewnictwo nie może być zbyt proste

30 listopada Qualcomm zaprezentuje kolejną generację flagowych układów mobilnych. Nie będzie to jednak Snapdragon 898, ani 890, ani 900, tylko Snapdragon 8 Gen. 1. Będzie to wymagało nieco przyzwyczajenia, ale o ile firma będzie konsekwencje kontynuować nowe nazewnictwo w kolejnych latach to zmiana może się okazać dobrą decyzję. Ale nie o nazwach mieliśmy rozmawiać.

Czytaj też: Chiński procesor graficzny Fenghua od Xindong może wziąć na celownik AMD i NVIDIA

Quick Charge 5 w odstawkę? Nadchodzi ładowanie 150W, ale jeszcze na nie poczekamy

W 2020 roku Qualcomm zaprezentował nowy standard ładowania Quick Charge 5, który pozwolił ładować smartfony z mocą do 100W. Niektórzy z niego korzystali (Lenovo Legion 2 Pro – 90W), a inni ulepszali (Xiaomi Mi 10 Ultra – 120W).

Z najnowszych informacji wynika, że nowy wariant szybkiego ładowania nie trafi do wszystkich układów Snapdragon 8 Gen. 1. Pierwsza partia ich nie dostanie, więc nowego standardu ładowanie nie znajdziemy w najbliższych flagowcach. W tym Xiaomi Mi 12 Ultra, który powinien zostać zaprezentowany pod koniec 2021 roku. Również pod koniec 2021 roku wyprodukowana zostanie kolejna partia układów i to do nich trafi nowe, szybsze ładowanie. W jakich smartfonach je zobaczymy?

Obok urządzeń egzotycznych, jak kolejny smartfon Lenovo, zapewne będą to przede wszystkim urządzenia realme oraz Xiaomi z serii Mi 12. Na rynek trafi na pewno kilka różnych wariantów przez cały 2022 roku. Snapdragona 8 Gen. 1 dostanie też seria Galaxy S22, ale tutaj na pewno nie mamy co liczyć na ekstremalnie szybkie ładowanie. Samsung od dawna nie bierze udziału w wyścigu na prędkość ładowania, poza tym jeśli firma utrzyma dotychczasowy kalendarz i zaprezentuje nowe smartfony w styczniu, to obejmie je pierwsza partia układów.

Ile może trwać ładowanie smartfonu z mocą 150W? Mówi się o 10 minutach, choć musimy pamiętać, że to przelicznik dla akumulatora o pojemności 4000 mAh. Flagowce mają zazwyczaj nieco większe ogniwa, więc realnie możemy liczyć na coś w przedziale 12-16 minut. Co nadal jest rekordowo szybkim ładowaniem.