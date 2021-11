Chiński procesor graficzny Fenghua od Xindong może wziąć na celownik AMD i NVIDIA

Są szanse na to, że w przyszłości na pytanie, jaką kartę graficzną posiadamy, nie będziemy odpowiadać tylko NVIDII, czy AMD. Ba, od następnego roku do tego duetu dołączy też Intel, ale wygląda na to, że nie tylko on. Chińskie firmy już o to zadbają i tylko czekać, aż będziemy wspominać o kartach Xindong, czy Jingjia. Zwłaszcza że wrzucono właśnie w światło reflektorów chiński procesor graficzny Fenghua od Xindong, który ewidentnie ma potencjał… przynajmniej na papierze.

Przetestowano procesor graficzny Fenghua. Odpowiada za niego chińska firma Xindong

W okolicach 2000 roku upadek ogłosiła firma Matrox Graphics, S3 Graphics i XGI. Od tej pory żadna firma nie rzuciła wyzwania AMD i NVIDIA na poletku dedykowanych kart graficznych do komputerów stacjonarnych. To już za dwa miesiące zmieni Intel, ale rynek rozrasta się najwidoczniej w takim tempie, że znajdą na nim swoje miejsce również mniejsi gracze. Bardzo dobrze, bo im więcej producentów, tym większa rywalizacja, co ciągnie za sobą niższe ceny oraz częstsze innowacje. Widać to idealnie po Intelu, który przez ofensywę AMD z procesorami Ryzen, całkowicie zmienił strategię rozwoju Intel Core.

Firmy konkurują ze sobą nie tylko na poletku stricte konsumenckim, czyli związanym przede wszystkim z graczami, ale też profesjonalnym (stacje robocze) oraz HPC (High-Performance Computing), czyli tym z centrami danych na czele i sztuczną inteligencją w tle. Ba, do tego doszedł już dawno sektor związany z kryptowalutami, więc nic dziwnego, że mające chrapkę na podbicie każdego rynku chińskie firmy, które ochoczo wspiera tamtejszy rząd, chcą uszczknąć kawałek tego „graficznego” tortu dla siebie.

W przeszłości przybliżaliśmy Wam o potencjalnym czwartym graczu na rynku kart graficznych po tym, jak Jingjia Micro zaprezentowała procesor graficzny JM9271 o wydajności GeForce GTX 1080. Dziś z kolei światła dziennego doczekał się procesor graficzny Fenghua No. 1 przeznaczony do gier i centrów danych od innej chińskiej firmy, bo Xindong Technology. Ta odpowiada za jego opracowanie, podczas gdy Innosilicon zajął się jego przekuciem na kawałek krzemu.

Jak wskazuje serwis Tom’s Hardware, Fenghua No. 1 wydaje się być wielochipletowym procesorem graficznym (MCM) z pamięcią VRAM GDDR6X. Obsługuje ponoć wszystkie nowoczesne (i starsze) interfejsy programowania aplikacji dla grafiki i obliczeń, (DirectX, Vulkan, OpenGL, OpenCL, OpenGL ES) i może również współpracować z systemami Android, Linux i Windows. Po stronie interfejsu w grę wchodzi nowoczesny PCIe 4.0, a wyjść wideo imponujący zestaw DisplayPort, eDP 1.4 i HDMI 2.1.

Wydajności niestety nie znamy, ale o ile zastosowanie tego procesora graficznego do gier może spotkać się z optymalizacyjną ścianą, tak też wykorzystanie go w centrach danych wydaje się bardzo prawdopodobne z oczywistego względu – łatwiej zadbać o przystosowanie go do konkretnego obciążenia i obliczeń.