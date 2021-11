12-rdzeniowy Intel Core i7-12700 przetestowany. Jak wypada na tle Ryzena 9 5900X?

Nieoczekiwanie po premierze sześciu pierwszych procesorów Alder Lake-S z rodziny o TDP rzędu 125 W, zaczęły wyciekać testy tych z „pułapu niżej”, bo 65 watów. Każdy wie, że wcale nie oznacza to energii, jaką te układy pożerają, bo ta jest znacznie okazalsza i choć prawie dwukrotna różnica wydaje się ogromna, to wcale nie oznacza to, że te mniej energożerne procesory będą dwa razy słabsze. Świetnym i kolejnym tego przykładem jest 12-rdzeniowy Intel Core i7-12700.

Nieujawniony jeszcze oficjalnie Intel Core i7-12700 przetestowany. Premiera dopiero za kilka tygodni, ale wydajność już imponuje

Właśnie wyciekły testy wydajności procesora Intel Core i7-12700 do komputerów stacjonarnych, który powinien zadebiutować dopiero na targach CES 2022 na początku następnego roku. Wtedy powinny właśnie mieć swoją premiery zarówno procesory spoza serii -K (niemożliwe do podkręcenia, bliskie wydajności oryginałom, ale tańsze), jak i tańsze płyty główne z serii 600. Wedle tych wyników ten znacznie tańszy procesor będzie dorównywał wydajności „małej bestyjce”, jaką zdecydowanie jest CPU AMD Ryzen 9 5900X.

Czytaj też: 13. generacja Intel Core chłodniejsza i mniej prądożerna? DLVR w Intel Raptor Lake może to zapewnić

Przechodząc do tego, co najważniejsze, Intel Core i7-12700 łączy na swoim pokładzie 12 rdzeni, oferujących 20 wątków i mających dostęp do 25 MB współdzielonej pamięci podręcznej L3. Jako że z heterogeniczną strukturą rdzeni Alder Lake-S jesteśmy już za pan brat, łatwo odgadnąć, że w grę wchodzi układ ośmiu rdzeni Performance (na bazie architektury Golden Cove) oraz czterech Efficiency (Gracemont). Te pierwsze wspierają Hyper-Threading i są taktowane podstawowym zegarem 2,1 GHz, podczas gdy te drugie pracują na 1,6 GHz. Zegar boost wynosi z kolei 4,9 GHz, choć w tym teście w Geekbench 5 wzrósł do 4,8 GH

Czytaj też: Wydajność Intel Core i7-12700H ujawniona. Jak ten Alder Lake-P wypada na tle poprzednika?

Test obejmował połączenie Intel Core i7-12700 z płytą główną ASRock Z690 Taichi i 32 GB pamięci DDR5 w formie dwóch modułów o nieznanym taktowaniu. Zanim przejdziemy do wydajności, warto wspomnieć, że cena Core i7-11700K (odpowiedników poprzedniej generacji) wynosi 1779 zł, a Core i7-11700 już 1589 zł. Z kolei obecnie Core i7-12700K można kupić za 2099 złotych, co sugeruje, że Core i7-12700 będzie kosztować jakieś 1899 zł. Stawia to go na naprawdę ciekawej pozycji względem m.in. Ryzena 7 5800 w cenie 1899 zł, czy Ryzena 7 5900X kosztującego 2699 zł.

Czytaj też: Intel Core i7-12800H kontra Ryzen 7 5800H w Geekbench. Jak wypadł „gamingowy” Alder Lake-P?

Zwłaszcza że w tym teście Intel Core i7-12700 zasłużył na 1768 punktów w teście jednordzeniowym i 13843 punktów w wielordzeniowym. To poprawa o kolejno 9% i 57% względem Core i7-11700 oraz o 6% i 33% w porównaniu z Ryzenem 7 5800X. Co zdecydowanie najważniejsze, gdyby test pozwolił tej i7 dobić do 4,9 GHz, są szanse, że wygrałaby z Ryzenem 9 5900X nie tylko na poletku wydajności jednordzeniowej (1768 vs 1672), ale też wielordzeniowej (14142 vs 13843).