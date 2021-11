Intel Core i7-12800H kontra Ryzen 7 5800H w Geekbench. Jak wypadł „gamingowy” Alder Lake-P?

Przed kilkoma dniami wydajność Intel Core i7-12700H została ujawniona, a dziś mamy dla Was podobny wyciek, ale z udziałem wydajniejszego wariantu. Nie bez powodu tytuł wspomina o zorganizowaniu „pojedynku” w formie Intel Core i7-12800H kontra Ryzen 7 5800H, bo te mobilne CPU ewidentnie będą zestawione ze sobą na rynku. Zwłaszcza że zarówno i7-11800H, jak i Ryzen 5800H są najczęściej wybierane do laptopów gamingowych z wyższej półki.

Wydajność Intel Core i7-12800H ujawniona w Geekbench. Gigabyte dał ciała, a my możemy porównać możliwości tego CPU ro konkurencji w postaci Ryzen 5800H

Tym razem wyciek ewidentnie pochodzi prosto z laboratorium testowego firmy Gigabyte, gdzie technicy/inżynierowie podczas testów jednego z nadchodzących na rynek laptopów, zapomnieli pozbawić go łączności z bazą danych Geekbench. To kolejny przeciek, ujawniający, że rodzina procesorów Alder Lake-P zmierza na rynek wielkimi krokami i wedle nieoficjalnych informacji doczeka się premiery już na początku 2022 roku. Mowa o targach CES 2022, gdzie Intel powinien wystąpić „wspólnie” z firmami właśnie pokroju Gigabyte, bo przecież bez nich mobilne Alder Lake-P nie mają racji bytu.

Jednym z tych laptopów najpewniej będzie AORUS 15 YE4, który w tym teście został połączony z procesorem Intel Core i7-12800H. Ten oficjalnie dołączył do dwóch innych CPU z tej rodziny, które wyciekły w przeszłości (Core i9-12900HK, i7-12700H) i wygląda na to, że całe trio (co zaskakujące) posiada dokładnie tę samą konfigurację rdzeni i wątków.

Tak jak jak pozostała dwójka, Intel Core i7-12800H łączy w sobie 14 rdzeni i 20 wątków, co przekłada się na 6 rdzeni Performance (Golden Cove) z Hyper-Threadingiem oraz 8 rdzeni Efficient (Gracemont). Niech nie zwiedzie Was wzmianka o 28,3 GHz taktowania zegara – to oczywiście błędny odczyt, bo w rzeczywistości ten procesor powinien pracować na podstawowych 2.8 GHz w przypadku P-Core. Taktowanie Boost nie jest niestety znane.

Jeśli idzie o sam wynik, warto na początku wspomnieć, że platforma testowa w postaci laptopa AORUS 15 YE4 działała z systemem Windows 11 Pro, a po stronie pamięci weszło 16 GB najpewniej w formie 2 modułów DDR nowej generacji. W teście Intel Core i7-12800H uzyskał 1654 punkty w sprawdzianie jednordzeniowym i 9618 punktów w wielordzeniowym, co uplasowało go spodziewanie między i9-12900HK (1851 punktów) oraz i7-12700H (1340 punktów). W porównaniu do AMD Ryzen 7 5800H (1326/7038 punktów) procesor Intela jest odpowiednio o 25% i 37% wydajniejszy.