13. generacja Intel Core chłodniejsza i mniej prądożerna? DLVR w Intel Raptor Lake może to zapewnić

Na forach Reddit pojawił się wątek, rozprawiający o tym, że specjalny regulator zasilania (DLVR) planowany w Intel Raptor Lake może rozwiązać, a przynajmniej nieco zmniejszyć problem najnowszych CPU Alder Lake. Są szanse, że 13. generacja Intel Core będzie mniej prądożerna, więc i tym samym chłodniejsza, choć zapewni oczywiście stosowny wzrost wydajności.

Szlaki przetarte, teraz czas na ulepszenia. Tak w skrócie można opisać premierę Intel Core Alder Lake, które definitywnie wniosły procesory firmy w nową erę. Szkoda tylko, że ta era upływa na ten moment w odcieniach szarości. Z jednej strony mamy imponującą wydajność (rekordy nie biją się same) i nowinki technologiczne (obecność dwóch rodzajów rdzeni), a z drugiej podśmiechiwanie się z Intela i jego nowych „piecyków”, które wymagając grubo ponad 200 watów energii, osiągają wysokie temperatury. Sprawę pogarsza tylko problem ze starszymi chłodzeniami, które w połączeniu z procesorami Alder Lake-S nie chłodzą ich odpowiednio dobrze.

Są szanse, że 13. generacja Intel Core rozwiąże największy problem tej obecnej, czyli o DLVR w Intel Raptor Lake

O DLVR słyszymy tak naprawdę od dłuższego czasu, bo pierwsze wzmianki o Digital Linear Voltage Regulator pojawiły się w sieci już lipcu bieżącego roku. Odkrył go niejaki Underfox, wskazując, że Intel planował go już na styczeń 2020 roku. DVLR pojawił się też w formie wycieku serwisu Videocardz w postaci roadmapy z marca 2021, wskazującej na najważniejsze cechy procesorów wszelakiej maści. To tam pojawiła się też wzmianka o DLVR po raz pierwszy.

Dziś okazało się, że DLVR to skrót od Digital Linear Voltage Regulator, którego Intel wyjaśnił w patencie o nazwie „Digital Linear Regulator Clamping Method and Apparatus”. W dokumencie stwierdzono, że „poprzez umieszczenie dodatkowego regulatora napięcia równolegle do regulatora podstawowego (np. na płycie głównej), można obniżyć pobór mocy rdzenia procesora”. Nie brzmi to na rozwiązanie specjalnie trudne, czy złożone, a zdecydowanie jest warte świeczki.

Odpowiednie określenie napięcia wejściowego regulatora, które uwzględnia nagłe wymagania dotyczące obciążenia SoC, CPU lub GPU pozwala nie tylko obniżyć zużycie energii, ale też generowane ciepło. To generuje bowiem dostarczanie do regulatora napięcia wyższego od tego aktualnie wymaganego przez procesor. Jak wskazuje serwis Videocardz, istnieje kilka czynników, które powodują to zwiększone napięcie, a wśród nich znajduje się linia LL na płycie głównej, wymagania dotyczące maksymalnego prądu procesora oraz niedokładność regulatora napięcia płyty głównej.

Inżynierowie Intela doszli do wniosku, że DLVR może obniżyć napięcie procesora o 160mV, co przekłada się na około 20-25% spadek zużycia energii przez procesor. Z kolei 21% spadku napięcia na procesorze przekłada się na około 7% wzrost wydajności.