Wydajność Intel Core i7-12700H ujawniona. Jak ten Alder Lake-P wypada na tle poprzednika?

Na ten moment światło reflektorów pada wyłącznie na najwydajniejsze Alder Lake-S i nic w tym dziwnego, bo zadebiutowały, jako pierwsze, torując rynek dla słabszych odpowiedników oraz procesorów mobilnych. Te powinny zadebiutować już na początku 2022 roku, bo na targach CES, trafiając do laptopów nowej generacji i wygląda na to, że swoich poprzedników rozgromią bez litości. Na to przynajmniej wskazuje nieoficjalna wydajność Intel Core i7-12700H, która wyciekła z Geekbench.

Wyciek z Geekbench ujawnił wydajność Intel Core i7-12700H

Nie jest to jednak pierwszy raz, kiedy Core i7-12700H pokazuje swoje krzemowe pazury w przeciekach, bo tak jak dziś został przetestowany w ramach laptopa Gigabyte AERO 5 XE, wcześniej doczekał się tego samego, ale na pokładzie HP Omen 17-CK1XXX (Geekbench). Mamy więc dzięki temu potwierdzenie zarówno specyfikacji, jak i jego możliwości, a przynajmniej tego, co pozwoli w połączeniu z dwoma 16 GB modułami pamięci DDR4-2660.

To ważny wyciek, bo do tej pory światło dzienne ujrzały tylko dwa procesory Alder Lake-P, czyli układy mobilne, ale o podwyższonej wydajności… więc i zużyciu energii. W tej rodzinie flagowym modelem będzie Core i9-12900HK, a przynajmniej na ten moment, podczas gdy najpopularniejszy segment zostanie znacznie wzmocniony. Do tej grupki zaliczał się niezaprzeczalnie Core i7-10750H, czyli 6-rdzeniowy Core, który następnie został zastąpiony przez procesor Core i7-11800H z rodziny Tiger Lake-H, który zwiększył zarówno liczbę rdzeni do 8 rdzeni, jak i wydajność jednowątkową.

Ten segment może wkrótce zostać uaktualniony do aż 14 rdzeni, dzięki nadchodzącemu procesorowi Core i7-12700H. Ten ma ponoć oferować taką samą konfigurację rdzeni, jak rzekomy Core i9-12900HK, łącząc 6 rdzeni Performance i 8 rdzeni Efficient. To przekłada się na łącznie 14 rdzeni i 20 wątków. Kwestia taktowania jest na ten moment niejasna, ale wiemy, że zegar bazowy powinien plasować się między 2,45 GHz a 2,69 GHz. Z kolei taktowanie w trybie Boost wzrośnie do 4,174 lub 4588 MHz.

W teście Geekbench wyposażony w Core i7-12700H laptop Gigabyte AERO 5 XE zdobył 1340 punktów w teście jednordzeniowym i 11138 punktów w teście wielordzeniowym. Procesor Core i9-12900HK wyciekł wcześniej z wynikiem kolejno 1851 i 13256, podczas gdy doskonale znany Core i7-11800H zaliczył sprawdzian na poziomie odpowiednio 1326 i 7038 punktów, a jeszcze starszy Core i7-10750H 1135 i 5422 punktów. Różnice wydajności są więc ogromne.