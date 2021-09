Czwarty gracz na rynku kart graficznych? Powstał chiński procesor graficzny JM9271 o wydajności GeForce GTX 1080

Obecnie na rynku dedykowanych kart graficznych prężnie funkcjonuje tylko NVIDIA oraz AMD, które ostatnio jednak zaniedbało nieco ten segment konsumencki. Jednak już na początku 2022 roku do gry wejdzie Intel ze swoimi kartami Arc i kto wie? Może w 2023 roku będziemy mówić nie o trzech, a czterech graczach na rynku GPU? Są na to szanse, jako że ujawnienia doczekał się interesujący chiński procesor graficzny JM9271.

Chińskie procesory graficzne Jingjia Micro JM9, to potencjał jeśli nie na światową, to lokalną graficzną rewolucję

Za tak historycznie ważne osiągnięcie odpowiada chińska firma Jingjia Micro, która w przeciągu nieco ponad dwóch lat prac wyprodukowała teraz swoje dwa procesory graficzne. Są to pierwsze takie GPU w Chinach, bo powstały na terenie tego państwa od podstaw, a to spore osiągnięcie. Zwłaszcza że ich wydajność dorównuje kartom konkurencji sprzed dwóch generacji.

Co zaoferuje chiński procesor graficzny JM9271?

W grę wchodzą tak naprawdę dwa GPU Jingjia Micro JM9, bo wersja podstawowa JM9231 oraz obecnie najwydajniejsza JM9271. W pierwszym przypadku rdzeń czysto teoretycznie oferuje wydajność na poziomie karty graficznej GeForce GTX 1050, podczas gdy ten drugi dorównuje już GeForce GTX 1080, czy Radeonowi RX Vega 64. Początkowo zadebiutować miały przed rokiem, ale wyzwania produkcyjne przesunęły ich debiut na koniec trzeciego kwartału obecnego roku.

Czytaj też: Ceny metali ziem rzadkich rosną. Kolejny czynnik podwyżek elektroniki

Wchodząc w szczegóły flagowego Jingjia Micro JM9271, ten będzie charakteryzował się szczytową mocą obliczeniową na poziomie około 8,0 TFLOP. Jego szybkość wypełniania pikseli sięgnie 128 GPixels/s, a taktowanie dobije do ~1800 MHz przy zachowaniu 200-watowego poziomu TDP. W formie dedykowanej karty sięgnie po obsługę interfejsu PCIe 4.0 x16 oraz do 16 GB pamięci HBM o przepustowości do 512 GB/s.

Czytaj też: Widziałem nowe urządzenia Sony. Głośniki małe, duże i świetnie grający telewizor

14 września Jingjiawei, krajowa firma zajmująca się układami GPU, wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że ​​układ przetwarzania grafiki nowej generacji firmy zakończył fazę produkcji i pakowania. Produkt nie zakończył jeszcze prac testowych, nie wszedł jeszcze w masową produkcję i sprzedaż zewnętrzną i nie wpłynie na firmę. Obecne wyniki mają większy wpływ, a stopień wpływu na przyszłe wyniki firmy jest nadal nieprzewidywalny. – czytamy w serwisie MyDrivers.

Czytaj też: Śmigłowiec Defiant X zapowiada się na idealnego zastępcę Black Hawka

To oficjalne oświadczenie wskazuje, że wprowadzenie obu tych procesorów na rynek jest odległe. To jednak w dalszym ciągu naprawdę ogromne osiągnięcie dla chińskiego poletka procesorów graficznych, czego skutki na rynku konsumenckim (wprowadzenie serii JM9 do sprzedaży detalicznej) mogą wejść w życie od następnego roku. Wtedy mogą przyjąć formę dedykowanych kart z wyjściami HDMI 2.0 i DisplayPort 1.3, zachowując obsługę API OpenGL 4.5 i OpenCL 2.0.