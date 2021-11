Redmi Note 11T 5G nadchodzi. Xiaomi szykuje kolejną premierę

Seria Redmi Note 11 poszerzy się szybciej niż się spodziewaliśmy. Wedle najnowszych przecieków, już pod koniec listopada Xiaomi zaprezentuje nam Redmi Note 11T 5G.

W pierwszym kwartale przyszłego roku spodziewamy się globalnej premiery serii Note 11, w skład której wchodzą już modele Note 11, Note 11 Pro i Note 11 Pro+. Xiaomi jednak na tym nie poprzestało i już poszerza rodzinę o kolejny smartfon, tym razem dopisując do „jedenastki” literkę „T”. To oczywiście nie jedyna nowość, jaką ten model ze sobą przyniesie.

Co zaoferuje Redmi Note 11T 5G?

Xiaomi (i nie tylko oni) lubią bawić się w smartfonowy „recykling”, zmieniając nazwy istniejących na jednym rynku modeli, by móc wprowadzić je na inny, jako coś zupełnie nowego. Nie inaczej jest w przypadku Note 11T 5G, który stanowi lekko zmienioną wersję Poco M4 Pro 5G (tak przynajmniej twierdzą przecieki), a tym samym Note 11. Tak, czasem można pogubić się w tych wszystkich zmianach. Dlatego zamiast skupiać się na podobieństwach do innych modeli, po prostu sprawdźmy, co ten nowy członek rodziny Note 11 nam zaoferuje.

Wygląd urządzenia nie jest znany, być może jednak niedługo coś wypłynie do sieci, czy to w formie oficjalnych zdjęć, czy renderów. Powinniśmy spodziewać się wyglądu podobnego do tego, znanego z serii Note 11, choć nie wykluczamy podobieństw również z Poco M4 Pro 5G.

Jeśli chodzi o specyfikację, to przecieki zdradzają nam, że Redmi wyposaży smartfon w 6,6- calowy wyświetlacz o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Z przodu znajdziemy aparat do selfie 16 Mpix, zaś z tyłu – jednostkę główną 50 Mpix i obiektyw szerokokątny 8 Mpix. Zapewne do tej konfiguracji dojdzie jeszcze jakieś „oczko”. Sercem Redmi Note 11T 5G ma być procesor MediaTek Dimensity 810, wpierany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Bateria ma mieć pojemność 5000 mAh i obsługiwać będzie szybkie ładowanie 33W.

Jeśli wierzyć doniesieniom, Redmi Note 11T 5G zadebiutuje 30 listopada. Wcześniej więc powinniśmy jeszcze o nim usłyszeć.