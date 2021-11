Spójrzcie na pierwszy render myśliwca pokładowego F/A-XX USA szóstej generacji

Marynarka USA w latach 30. XX wieku chce zupełnie nowego myśliwca, który zastąpi F/A-18E/F Super Hornet i uzupełni flotę F-35C Lighting II Joint Strike Fighter. Dlatego też w przeszłości ogłosiła program Next Generation Air Dominance (NGAD), który jest kompletnie odmienny od NGAD Sił Powietrznych USA. Wprawdzie do tej pory mogliśmy zakładać, że nowy myśliwiec nie powstanie i służba postawi po prostu na nową wersję F-35, ale dziś dostaliśmy potwierdzenie, że w rzeczywistości tak nie będzie. Potwierdził to wyjątkowy, bo pierwszy render przyszłego myśliwca pokładowego F/A-XX.

Render myśliwca pokładowego F/A-XX USA

Nienazwany jeszcze dokładnie F/A-XX byłby pierwszym nowym myśliwcem Pentagonu od czasu F-35. Ma skupiać się przede wszystkim na tym, aby zapewnić znacznie wyższy zasięg. Teraz NAVAIR, czyli w tłumaczeniu Dowództwo Systemów Powietrznych Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych opublikowało pierwszy render, przedstawiający to, jak może wyglądać i nawet co może potrafić myśliwiec pokładowy F/A-XX szóstej już generacji. Wzmiankę o tym znajdziecie w dokumencie Wizja lotnicza marynarki wojennej 2030-2035.

Tam przeczytamy, że:

F/A-XX jest myśliwcem uderzeniowym [powstającym] w ramach rodziny systemów (FoS) dominacji powietrznej nowej generacji (NGAD). Planowana jest wymiana F/A-18E/F Super Hornet w latach 30. XX wieku. Jego specyficzne możliwości i technologie są w trakcie opracowywania, jednak analiza pokazuje, że musi mieć większy zasięg i większą prędkość, zawierać pasywną i aktywną technologię czujników oraz posiadać zdolność do stosowania broni o większym zasięgu zaprogramowaną na przyszłość.

Sama ilustracja F/A-XX przedstawia odmienny pomysł na sam kształt nowego myśliwca pokładowego, który w przeszłości przyjmował formę bezogonowych projektów. Z czasem najwyraźniej uznano, że przystanie się przy bardziej tradycyjnym, choć ewidentnie bardziej złożonym kształcie.

Z kolei przedstawione wokół ilustracje sugerują, że F/A-XX będzie współpracował z UAV, czyli bezzałogowymi dronami, które będą pełnić funkcję bojową na dwa fronty, bo przeciwlotniczą (A/A – Anti-Air) oraz elektroniczną (EW – Electronic Warfare). Wzmianka obejmuje też drona C2 (Command and Control), czyli platformę służącą za dowodzenie i kontrolę.