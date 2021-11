Rosyjski myśliwiec piątej generacji zachwalany. Co potrafi Checkmate?

Rosyjska agencja prasowa TASS zapewniła nam niedawno pokaźny zbiorek informacji o Checkmate. Ten rosyjski myśliwiec piątej generacji został już wcześniej zapowiedziany, ale szczegółów na jego temat nadal nie ma zbyt wiele i na te z rodzaju rzetelnych najpewniej trochę poczekamy. Pamiętajcie bowiem, że poniższe informacje pochodzą z rosyjskiej agencji, za pośrednictwem której w pewnym stopniu Rosja zachwala swój myśliwiec nowej generacji.

TASS przeprowadziło kilka wywiadów, które stawiają Checkmate w jasnym świetle. Rosyjski myśliwiec piątej generacji jest w nich zachwalany na każdym kroku

Widoczny na zdjęciach rosyjski myśliwiec Checkmate jest dopiero prototypem, który w finalnej wersji będzie pełnoprawnym lekkim myśliwcem 5. generacji z pojedynczym silnikiem odrzutowym. Unikalność zapewnią mu konstrukcyjne rozwiązania stealth, których brakuje innemu lekkiemu myśliwcowi rosyjskiemu – MiG-35, który należy do tej samej klasy wagowej.

Konkurujący z F-35A Lightning II i JAS-39 Gripen, myśliwiec Checkmate oficjalnie zostanie najpewniej oznaczony nazwą Su-75 i będzie konstruowany w zakładzie Komsomolsk nad Amurem. Wedle planów jego prototyp rozpoczną loty testowe w 2023 roku, a produkcja rozpocznie przed 2026 rokiem, w którym to mają rozpocząć się dostawy i to nie tylko do rosyjskich sił powietrznych. Powinien też trafiać do krajów afrykańskich, Indii oraz Wietnamu.

Zaczynając od najnowszych informacji, co nieco na temat Checkmate miała do powiedzenia TASS firma Rostec, wedle której ten myśliwiec będzie w stanie uderzać w dowolne cele na polu bitwy i to poza obroną powietrzną wroga.

Myśliwiec Checkmate jest wyposażony w wszechstronne uzbrojenie zdolne do walki z każdym zagrożeniem: od niezadaszonych stanowisk dowodzenia po szczególnie wrażliwe cele dla potencjalnego wroga. Myśliwiec Su-Checkmate. Czarny koń lotnictwa z przyszłość. Co ważne, samolot jest w stanie wykonać dowolne zadania poza obszarem działania broni przeciwlotniczej, ratując w ten sposób życie pilota – powiedział Rostec w wywiadzie dla TASS.

Kilka szczegółów miał też do ujawnienia niejaki Mikhail Strelets, czyli główny projektant Checkmate Su-75. Ten zdradził, że ten myśliwiec wykorzystuje „zaawansowaną technologię, aby spełnić wymagania klientów i unikalną technologię sztucznej inteligencji”. Jest oczywiście zgodny z technologią stealth i jest wyposażony w wewnętrzną komorę na amunicję powietrze-powietrze i powietrze-ziemia, z czego samo uzbrojenie może przekroczyć wagą 7 ton metrycznych.

Ponoć myśliwiec Checkmate będzie w stanie zniszczyć do sześciu celów jednocześnie, a jego prędkość wyniesie 1,8 Macha, podczas gdy zasięg bojowy wzrośnie do 3000 kilometrów. Gdyby tego było mało, są szanse, że Checkmate będą w pewnym stopniu połączone z Su-57 i bezzałogowymi dronami latającymi.

Zestawienie nowinek kończą słowa szefa firmy Rostec, które padły przed rozpoczęciem targów Dubai Airshow 2021. Ten stwierdził, że Checkmate ma porównywalne parametry operacyjne z amerykańskim F-35, ale będzie bardziej opłacalny pod kątem kosztów: