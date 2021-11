Smartfon z najlepszą baterią? Poznaliśmy globalny ranking

Kwestia baterii w telefonie jest jedną z tych rzeczy, na które zwracamy uwagę podczas kupowania nowego sprzętu. Najlepiej jakby była najbardziej pojemna oraz obsługiwała szybkie ładowanie. W takim razie, który producent ma w swojej ofercie smartfon z najlepszą baterią? Poznaliśmy ranking modeli.

Serwis DxOMark wskazuje smartfon z najlepszą baterią

DxOMark zajmuje się przeprowadzaniem testów smartfonów pod kątem różnych ich funkcji czy specyfikacji, oferując następnie zestawienia modeli. Dzięki temu możemy poznać, które urządzenie ma najlepszy aparat czy, tak jak w tym przypadku, najlepszą baterię. Samo sprawdzenie baterii zajmuje wiele godzin (dokładnie 150), najpierw sprawdzana jest żywotność baterii, by potem sprawdzić jak szybko się ładuje. Na koniec serwis sprawdza, jak smartfon zarządza baterią podczas ładowania i rozładowywania. Wszystko wykonywane jest w różnych warunkach, co pozwala ustalić, jak zachowuje się bateria.

Najwyższe noty w testach ładowania i wydajności zdobył Oppo Reno6 5G. Smartfon wyposażono w szybkie ładowanie 65 W SuperVOOC 2.0. Pozwala to na bardzo szybkie ładowanie telefonu do 100%. Przy szybkim ładowaniu telefon zdobył 109 punktów. Gdy poziom naładowania akumulatora jest niższy niż 50%, 5 minut wystarczy, by smartfon działał przez ponad 10 godzin. W teście ogólnej wydajności smartfon zdobył z kolei 101 punktów. Wyróżnia się też pod względem ogólnej autonomii, zapewniając 57 godzin pracy przy umiarkowanym użytkowaniu.

Oppo Reno6 5G

Uwzględniając wszystkie testowane parametry Oppo Reno6 5G uzyskał 96 punktów. Za nim na podium znalazł się iPhone 12 Pro Max z 89 punktami. OnePlus Nord CE 5G i Vivo Y72 5G również zgarnęły taką samą ilość punktów.

A tak prezentuje się pełny ranking 10 smartfonów z najlepszymi bateriami: