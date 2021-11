Takiego testu OPPO Reno6 5G nie widzieliście. Oto zwycięzca naszego konkursu

Zakończyliśmy konkurs, w którym do wygrania był OPPO Reno6 5G. Jego zwycięzca miał przedstawić w kreatywny sposób swój test smartfonu. Ale aż takiej kreatywności chyba nikt się nie spodziewał.

Portret Twoich Emocji z OPPO Reno6 5G

Tematem konkursu realizowanego wraz z OPPO był Portret Twoich Emocji. Temat bardzo szeroki, odnoszący się do pasji uczestników. Otrzymaliśmy wiele ciekawych zgłoszeń i bardzo cieszą mnie dwie rzeczy. Że to nie ja musiałem dokonać ostatecznego wyboru i że przedstawiciele OPPO postawili na bardzo odważną propozycję.

Zwycięzcą konkursu został Maciek Kusiak, który zaproponował recenzję w formie… rapowej. A oto efekty.

Jeśli podoba Wam się twórczość Maćka, koniecznie sprawdźcie kanał Panaceum. Ze swojej strony – polecam!

Udany debiut seria OPPO Reno6 w Polsce

Seria OPPO Reno6 została bardzo dobrze przyjęta przez polskich klientów. Już w na początku sprzedaży, nabywców znalazło dwa razy więcej egzemplarzy niż w przypadku poprzedniej serii. W tym 40% udziału należał do modelu OPPO Reno6 Pro 5G, a OPPO Reno6 5G sprzedawała się 2,5 raza lepiej niż Reno5 5G.

Aktualnie do końca listopada możemy kupić serię Reno6 w Orange do 200 zł taniej. Wystarczy oddać w rozliczeniu stary smartfon. Jeśli zostanie on pozytywnie zaopiniowany przez pracownika salonu, operator odkupi go od nas, a my dostaniemy dodatkowy rabat na zakup smartfonu OPPO. W wysokości 200 zł w przypadku Reno6 Pro 5G oraz 175 zł w przypadku Reno6 5G.