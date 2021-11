TerraPower rusza z budową swojego pierwszego reaktora Natrium chłodzonego płynnym sodem

Firma TerraPower, założona przez Billa Gatesa ogłosiła, że wybrała w końcu miejsce na budowę swojego pierwszego reaktora Natrium. Budowa rozpocznie się wkrótce.

Pierwszy pokazowy reaktor zajmie miejsce elektrowni węglowej w Kemmerer, w stanie Wyoming. Budowa reaktora Natrium jest jednym z dwóch projektów wspieranych przez Departament Energii USA z początkową rundą finansowania w wysokości 160 milionów dolarów.

— Ludzie z Wyoming powitali nas w swojej społeczności. Jesteśmy podekscytowani współpracą z PacifiCorp przy budowie pierwszej elektrowni Natrium w Kemmerer. Nasza innowacyjna technologia pomoże zapewnić stałą produkcję energii elektrycznej, jednocześnie zmieniając nasz system energetyczny i tworząc nowe, dobrze płatne miejsca pracy w Wyoming – powiedział Chris Levesque, prezes i dyrektor generalny TerraPower.

TerraPower – na czym polega innowacja?

Przede wszystkim, reaktory Natrium opracowane przez firmę TerraPower mają pasywny system chłodzenia, w którym wykorzystywany jest płynny sód, który może przyjmować znacznie więcej ciepła niż woda. W dodatku, energia cieplna przechowywana w zbiornikach z płynnym sodem może być magazynowana przez taką elektrownię i wykorzystywana w chwilach zwiększonego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Dodatkowo, raktor Natrium jest o wiele tańszy w budowie, w porównaniu do klasycznych rozwiązań energetyki jądrowej. I – jak twierdzą przedstawiciele TerraPower – produkuje on o wiele mniej odpadów radioaktywnych. Choć właściwie trafniejszym byłoby stwierdzenie, że Natrium po prostu o wiele efektywniej przerabia wzbogacany uran na energię elektryczną, dzięki czemu zużyte paliwo zajmuje mniej więcej 66 proc. mniej przestrzeni w porównaniu do tradycyjnych reaktorów, przeliczając ilość przetworzonego paliwa na gigawatogodzinę wygenerowanej energii elektrycznej.

Reaktor demonstracyjny budowany w Kemmerer ma docelowo produkować 345 megawatów energii, co wystarcza do zasilenia ok. 250 tys. gospodarstw domowych. Co więcej, w razie potrzeby, wbudowany w reaktor system magazynowania energii może zwiększyć moc systemu do 500 megawatów, co powinno wystarczyć na zasilenie ok. 400 tys. domostw.

Uruchomienie reaktora testowego pozwoli firmie TerraPower na prowadzenie badań nad zastosowaniem zużytego paliwa jądrowego w medycynie.