Test Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – płatności zbliżeniowe w zasięgu nadgarstka

Od tzw. „inteligentnych opasek” jeszcze do niedawna nie oczekiwaliśmy wiele. Miały liczyć kroki, puls, działać bezproblemowo i oczywiście być tanie. Nowa, a w zasadzie ulepszona opaska od Xiaomi – Mi Smart Band 6 NFC oferuje Nam jednak coś więcej – płatności zbliżeniowe. Można by powiedzieć – zakupy w zasięgu nadgarstka, w niewygórowanej cenie. Czy warto ją mieć?

Specyfikacja Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Tu zaskoczenia nie ma – specyfikacja poza NFC i obsługą płatności Mastercard® jest praktycznie identyczna, jak świetnie sprzedającego się modelu Xiaomi Mi Smart Band 6.

Wymiary: 47,4 x 18,6 x 12,7 mm (bez opasek)

Waga: 12,8 gram (bez opasek)

1,56 calowy dotykowy ekran AMOLED o rozdzielczości 152 x 486 pikseli

Regulowana długość opaski (155 – 219 mm)

Deklarowany 14 dniowy czas pracy na baterii 125 mAh

Pomiar poziomu tlenu we krwi (SpO2)

Monitorowanie snu

Wodoszczelność do 5 ATM

NFC

Obsługa płatności Mastercard® przez aplikację Xiaomi Pay

Współpraca z systemami Android 5.0 (lub nowszym) lub iOS 10 (lub nowszym) przez Bluetooth 5.0

Dostępne kolory: czarny

Cena: 249 zł

Cena i dostępność w Polsce

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC bez problemu kupimy w wolnej sprzedaży w cenie oscylującej wokół 249 zł. U operatorów jej jednak nie znajdziemy na chwilę obecną. W skład zestawu sprzedażowego wchodzi urządzenie wraz z opaskami, dokumentacja oraz kabel do ładowania.

Jakość wykonania i komfort noszenia

Sprzęt jest naprawdę lekki (12,8 gram bez opasek) i dobrze leży na nadgarstku. Mi ręka nie pociła się mimo kilkugodzinnego użytkowania, ale jest teraz dość chłodno. W lato sytuacja może wyglądać inaczej – w końcu opaski zostały wykonane z silikonu. Smartband jest wodoszczelny do 5 ATM, co jest już powoli standardem. Sprawdziłem go pod prysznicem i pod kranem z wodą – nic mu się nie stało.

Do jakości wykonania nie mam więc zastrzeżeń, zwłaszcza patrząc na cenę urządzenia. Oczywiście, dobrze jakby ekran pokrywało szkło Gorilla Glass, ale nie ma co narzekać. Sam kształt jest typowy dla smartbandów od Xiaomi i nie wyróżnia się specjalnie. Lekkim zawodem jest tylko wybór wersji kolorystycznych, a w zasadzie brak wyboru. Opaska jest dostępna jedynie w kolorze czarnym.

Ekran również bez zmian, czyli świetny

Wyświetlacz Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC jest jasny (deklarowane 450 nitów) i czytelny w każdych warunkach. Nic dziwnego – jest identyczny jak w poprzedniku bez NFC. Jest to więc w 1,56 calowy dotykowy ekran AMOLED o rozdzielczości 152 x 486 pikseli. Dzięki zastosowaniu panelu AMOLED ekran ma żywe kolory, perfekcyjną czerń i świetne kąty widzenia. W Ustawieniach możemy łatwo regulować jasność i ustawić formę wybudzenia ekranu (np. poprzez dotknięcie go lub przesunięcie palcem).

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC – wyposażenie i poprawność pomiarów

Funkcji w nowej opasce od Xiaomi jest sporo, ale zdecydowana większość pokrywa się z Mi Smart Band 6 😉 Inteligentna opaska do działania potrzebuje sparowania ze smartfonem z Androidem lub system OiS oraz zainstalowania bezpłatnej aplikacji Mi Fit od Xiaomi. Po sparowaniu możemy już ją odłączyć od telefonu.

W kwestii funkcjonalności:

Jest możliwość powiadomienia wibracjami o przychodzącym połączeniu i powiadomieniach.

Jest stoper oraz możliwość zarządzania odtwarzaną muzyką.

Jest licznik kroków – działa i liczy je w miarę poprawnie.

Jest pomiar tętna w czasie rzeczywistym przez całą dobę. Działa, ale w mojej ocenie pomiary pulsu bywają przekłamane. Czasami smartband pokazywał mi tętno na poziomie 46 uderzeń na minutę, co raczej nie było możliwe.

Jest pomiar nasycenia tlenem krwi (SpO2). Funkcja działa, ale nie wiem czy precyzyjnie gdyż nie mam punktu odniesienia.

Jest możliwość monitorowania snu. Wszystko możemy sobie sprawdzić po przebudzeniu. Bardzo przydatna funkcja.

Jest możliwość śledzenia 30 zróżnicowanych aktywności sportowych. Konkurencyjne opaski np. od Huawei mają ich więcej…

Jest możliwość wydawania poleceń głosowych w ramach Amazon Alexa, ale tego akurat nie miałem możliwości przetestować

Ciekawostką jest możliwość przeglądania wyników i parametrów znajomych, oczywiście pod warunkiem że zeskanują specjalny kod QR

Ponadto, posiadacze smartfonów Xiaomi mogą sterować przy pomocy opaski migawką aparatu w podłączonym smartfonie.

Jedyne czego zabrakło, to wsparcie dla GPS. Oczywiście w aplikacji znajdziemy również sklep, w którym możemy pobrać nowe wzory tarcz do opaski. Jednak największą nowością i zaletą opaski jest oczywiście NFC i płatności zbliżeniowe. A skoro już o nich mowa…

„…za wszystko inne zapłacisz kartą Mastercard”

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC umożliwia płatności zbliżeniowe, ale ma to bardzo poważne ograniczenie. Mianowicie działa tylko z kartami Mastercard, bo to z tą organizacją płatniczą współpracuje producent. Także jeśli masz kartę Visa, to niestety koniec zabawy…

Ponadto, z tego co udało mi się dowiedzieć to obecnie karty zgodne z nowym systemem płatności ma tylko Bank Pocztowy, Curve oraz ZEN.com. Niedługo do tego grona ma dołączyć m.in. mBank, Getin Bank oraz BNP Paribas. Nie jest to więc imponująca lista, ale konta w ZEN czy Curve można założyć naprawdę szybko. Nie ukrywam – myślałem że cały proces będzie skomplikowany i czasochłonny, na szczęście aż tak źle nie było.

Po chwili mogłem już dodać kartę do płatności zbliżeniowych, a w ustawieniach opaski pojawiła się nowa zakładka pt. Karty. Najpierw jednak ustawić w opasce kod zabezpieczający. Jest on sześciocyfrowy i niestety trzeba go wpisać na opasce… Niestety (również), po dodaniu nowej karty trzeba ją jeszcze aktywować i tutaj zaczynają się schody – w teorii aktywacja powinna trwać dosłownie w chwilę po kliknięciu na przycisk „aktywuj kartę” i wpisaniu kodu z SMSa. W praktyce może być z tym różnie…

Sam proces dokonywania płatności nie różni się praktycznie niczym od płacenia telefonem z NFC. Po wpisaniu kodu zabezpieczającego karta aktywuje się w ciągu kilka sekund, a później mamy minutę na dokonanie płatności. Przykładamy opaskę do terminala i… gotowe!

Działa to bardzo sprawnie, a co najważniejsze – do płatności nie potrzebujemy sparowanego smartfona w kieszeni. Wszystko odbywa się za pośrednictwem opaski. Bardzo wygodne rozwiązanie.

Niewielka bateria nie przeszkadza

Producent deklaruje 14 dni pracy przy standardowym użytkowaniu. Odważnie, gdyż pojemność baterii nie jest duża – jedynie 125 mAh. Mi smartband rozładował się po 10 dniach, tak więc tragedii nie ma, niemniej jeśli będziemy korzystać z niego intensywnie, to ten czas na pewno się skróci.

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC naładujemy za pośrednictwem magnetycznego portu do pełna w ok. 80 minut. Przy czym po 30 minutach możemy liczyć na ok. 43 % naładowania ogniwa.

Podsumowanie – czy warto kupić Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC?

Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Jeśli jesteście fanami mobilnych płatności zbliżeniowych to jak najbardziej świetnie trafiliście (pod warunkiem, że korzystacie z karty Mastercard). Smartband nie ma żadnej poważnej wady i jest godny polecenia. Jeśli jednak nie korzystacie z tej funkcji i chcecie zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych, to śmiało możecie wybrać również Mi Smart Band 6 bez NFC którego cena spadła, a pozostałe funkcjonalności ma praktycznie identyczne. Wybór zależy więc jak zwykle – od indywidualnych preferencji.