Zbliża się VI Międzynarodowa Konferencja Instytutu Łączności – Fale radiowe są niewidoczne

Już po raz szósty Instytut Łączności, we współpracy z KPRM, organizuje konferencję poświęconą zagadnieniu pół elektromagnetycznych (PEM). Tegoroczna konferencja, pod patronatem medialnym CHIP.PL, odbędzie się pod hasłem Fale radiowe są niewidoczne. Co robimy, by były transparentne – normy i regulacje.

Bogata tradycja konferencji Instytutu Łączności

Szósty raz Instytut Łączności wraz z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów organizują konferencję poświęconą zagadnieniu pól elektromagnetycznych. Co roku jest to potężna dawka wiedzy dla osób, które interesują się tematem w mniejszym lub większym stopniu, ale też z różnych powodów obawiają się PEM generowanych np. przez nadajniki sieci komórkowych. Przeciwdziałanie szeroko pojętej dezinformacja to jeden z celów konferencji i w tym roku też będzie on mocno widoczny w poruszanych tematach.

Agenda konferencji Fale radiowe są niewidoczne. Co robimy, by były transparentne – normy i regulacje. Jak się zarejestrować?

Konferencja, którą poprowadzą Witold Tomaszewski (p.o. rzecznika UKE) oraz Jakub Wiech (Energetyka24.com) odbędzie się w dniach 1-2 grudnia. Wydarzenie będzie transmitowane online na stronie wydarzenia oraz w serwisie YouTube. Po rejestracji na wydarzeniu (kliknij powyższy banner) możliwe będzie branie udziału w dyskusji podczas konferencji oraz zadawanie pytań prelegentom.

Pierwszego dnia odbędą się cztery panele:

Co wpływa na ustalenie norm PEM

W jaki sposób sprawdzane są ustalone wcześniej normy PEM

W Jaki sposób komunikować informacje o PEM

Jeśli nie ICNIRP to co, jaka jest alternatywa.

Drugiego dnia również mamy cztery panele:

Jak edukować o PEM i 5G

Media społecznościowe a fake news – rola w rozprzestrzenianiu i zadania w zwalczaniu

Ze świata medycyny – jak mówić o badaniach, aby nie zamieniły się w fake newsy

Rola fact checkingu – trudności i wyzwania.

Podczas obu dni konferencji pojawią się eksperci z Polski, m.in. stowarzyszenia Demagog, KPRM, Instytutu Łączności oraz naukowcy, a także goście z zagranicy. Przedstawiciele operatorów, urzędów regulacyjnych, badawczych, jak również naukowcy.

Patronat medialny CHIP.PL

W ubiegłym roku konferencję relacjonowaliśmy Wam na łamach WhatsNext.pl. W tym roku patronat medialny objęliśmy w ramach CHIP.PL. Podobnie jak przed rokiem, będą obecny na konferencji i przygotuję Wam opisy najciekawszych z poruszanych tematów, wraz z dodatkowymi opiniami ekspertów. Śledźcie nas uważnie 1 i 2 grudnia.