Przed kilkoma dniami premiery doczekał się odpowiednik technologii AMD FidelityFX Super Resolution od NVIDIA w postaci Image Scaling. Ta jest już dostępna w ramach najnowszej wersji sterowników (496.76) i choć firma dumnie zapowiadała, że działa na wszystkich procesorach graficznych, to właściciele sprzętu od firm trzecich przecież dostępu do NVIDIA Experience nie mają. Pozostaje więc pytanie, jak włączyć NVIDIA Image Scaling na grafikach AMD i Intela?

Na ten moment technologię NVIDIA Image Scaling na grafikach AMD i Intela można włączyć tylko „na około”

W najnowszych sterownikach 496.76 NVIDIA ułatwiła dostęp, ulepszyła technologię Image Scaling, a nawet udostępniła ją na GitHubie, jako pakiet SDK open-source. Nowy algorytm wykorzystuje 6-stopniowy filtr z 4-kierunkowym skalowaniem i adaptacyjnymi filtrami wyostrzającymi w celu zwiększenia płynności gry. Musimy jeszcze poczekać na porównanie jej z technologią FSR AMD, ale już teraz można zaznaczyć, że rozwiązanie NVIDIA jest mniej skomplikowane w działaniu.

Wyjątkowe jest w nim to, że działa tak naprawdę na wszystkich procesorach graficznych i we wszystkich grach. Problem w tym, że na ten moment żadne gry nie mają jeszcze natywnej obsługi NIS, a użytkownicy AMD lub Intela nie mają dostępu do panelu sterowania NVIDIA oraz aplikacji GeForce Experience.

Niestety choć technologia NIS (NVIDIA Image Scaling) jest sama w sobie całkowicie darmowa, to skorzystanie z niej na kartach graficznych AMD lub zintegrowanych procesorach graficznych Intela już nie. Przynajmniej na ten moment. Umożliwia to bowiem specjalne narzędzie na Steam o nazwie Lossless Scaling w cenie 17,99 zł, które jednak do idealnych nie należy.

Nie działa bowiem tak skutecznie, jak oryginał, co przyznaje sam twórca: