Microsoft doszedł do wniosku, że Windows 10 November 2021 Update nie będzie ostatnim

Microsoft w ostatnim czasie wciąż zmienia zdanie. Zaczęło się od Windowsa 11, w końcu przez długi czas firma twierdziła, że „dziesiątka” będzie ostatnia. Tymczasem nowy system jest już z nami, więc pora była na ostatni update dla poprzedniej wersji. Cóż, jednak nie. Microsoft doszedł do wniosku, że na Windows 10 November 2021 Update się nie skończy.

Wydana niedawno aktualizacja dla systemu Windows 10 miała być jednocześnie ostatnią tak dużą, jaką Microsoft udostępni użytkownikom. Zrobiło się z tego powodu wiele szumu i, jak się teraz okazało, szumu o nic. Windows 10 November 2021 Update, przynoszący kilka niewielkich zmian, nie będzie ostatnią tego typu aktualizacją.

Czytaj też: MediaTek Dimensity 9000 zaprezentowany. To pierwszy flagowy chipset firmy w litografii 4 nm

Microsoft zapowiedział, że Windows 10, aż do końca wsparcia, będzie dostawał update raz w roku, co oznacza, że kolejną dużą aktualizację dostaniemy w drugiej połowie 2022 roku, co zresztą uściśla sama firma w oficjalnym oświadczeniu:

Przejdziemy na nową kadencję wydawniczą systemu Windows 10, aby dostosować ją do kadencji systemu Windows 11, skupiając się na corocznych aktualizacjach funkcji. Następna aktualizacja funkcji systemu Windows 10 jest planowana na drugą połowę 2022 roku.

Nie spodziewamy się oczywiście wielkich i rewolucyjnych zmian, bo Microsoft skupi się w tej kwestii raczej na Windowsie 11. Można jednak być spokojnym o poprawki i drobniejsze nowości, takie jak chociażby przeprojektowany sklep Microsoft Store, który niedawno trafił na „dziesiątkę”.

A co nowego przyniósł Windows 10 November 2021 Update?

Czytaj też: Apple umożliwi samodzielną naprawę iPhone’a?! Rusza usługa „Self Service Repair”

Pierwsza z nowości to dodanie obsługi standardu WPA3 H2E w celu zwiększenia bezpieczeństwa Wi-Fi. Ma to pomóc w zabezpieczeniu sprzętu przed atakami cyberprzestępców. Microsoft doda też metodę wdrażania Windows Hello dla firm, więc raczej nie dotyczy to większości z nas. Dla przedsiębiorstw oznacza to szybsze wdrażanie, choć Microsoft nie precyzuje tutaj dokładnie o co chodzi. Kolejna nowość wprowadzi obsługę obliczeń GPU w podsystemie Windows dla systemu Linux (WSL) i wdrożeniach Azure IoT Edge dla systemu Linux w systemie Windows (EFLOW) na potrzeby uczenia maszynowego i innych przepływów pracy wymagających dużej mocy obliczeniowej. Nowe wydanie ma także zapewnić lepszą ochronę przed zagrożeniami typu ransomware.