Autonomiczna ładowarka od Volvo opiera się na modelu LEGO. Tak prezentuje się w akcji

Być może kojarzycie zestaw LEGO Technic Volvo Concept Wheel Loader ZEUX. Do jego powstania doprowadziła współpraca Volvo z LEGO. Teraz jednak sytuacja się odwróciła: to Szwedzi postanowili zmienić model RC w autonomiczną ładowarkę o imponujących gabarytach.

Inspirując się dość miniaturowym pierwowzorem, inżynierowie związani z Volvo zaprojektowali model Volvo LX03. Ich działania mają nie tylko wyznaczyć nowe standardy w zakresie inteligentnej technologii budowlanej, ale również stanowić krok do przodu w kontekście dekarbonizacji przemysłu budowlanego.

Czytaj też: LEGO otwiera drugi salon w Polsce. Byłem w raju

Czym dokładnie jest Volvo LX03? Z udostępnionych informacji wynika, że jest to 5-tonowa ładowarka kołowa. Jej rozmiary można jednak zwiększać bądź zmniejszać, a wszystko za sprawą jednej lub dwóch modyfikacji wprowadzonych w czasie procesu produkcyjnego. Jak podkreślają przedstawiciele szwedzkiej firmy, ich współpraca z Duńczykami zaowocowała stworzeniem maszyny o zerowej emisji spalin i niskim poziomie hałasu. Volvo LX03 jest w stanie pracować nawet osiem godzin dziennie.

Volvo LX03 to autonomiczna ładowarka powstała na bazie zabawki LEGO

Pomijając fakt, iż opisywana ładowarka kołowa powstała na bazie znacznie mniejszej zabawki, na uwagę zasługuje również kilka innych części składowych tego projektu. Szczególnie interesujący wydaje się „mózg”, który posiada zdolność adaptacji do różnych scenariuszy. Chodzi między innymi o podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym, prowadzenie współpracy z ludźmi i możliwość zaprogramowania tak, aby wykonywał wymagające, powtarzalne czy też niebezpieczne zadania.

Czytaj też: Autonomiczne łodzie przebijają autonomiczne samochody. Trafiły już do kanałów Amsterdamu

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to autonomiczna ładowarka Volvo LX03 może rozwinąć prędkość maksymalną wynoszącą 38 km/h. Jej łyżka jest w stanie unieść nawet 5-tonowy ładunek, a rozstaw osi tego pojazdu wynosi 250 centymetrów. I choć w obecnej formie maszyna nie trafi do szerokiego grona klientów, to ma stanowić swego rodzaju bazę, która będzie dostosowywana pod ich wymagania.