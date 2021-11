Otwarcie wystawy Przyszłość jest dziś – Cyfrowy Mózg w Centrum Nauki Kopernik

W Centrum Nauki Kopernik została otwarta pierwsza część wystawy Przyszłość jest dziś – Cyfrowy Mózg. Zobaczymy na niej m.in. autonomicznego Mercedesa F 015, wiele ciekawostek, ale też ekspozycje mocno dające do myślenia.

Czy można wierzyć maszynom? Wystawa Przyszłość jest dziś – Cyfrowy Mózg w Centrum Nauki Kopernik

Pierwsza część nowootwartej wystawy w Centrum Nauki Kopernik ma, w niemal dosłowny sposób, oswoić nas z przyszłością. Robotyka i nowe technologie powoli wkraczają do naszego codziennego życia i im szybciej przyzwyczaimy się do ich obecności, tym szybciej nauczymy się wykorzystywać je do własnych potrzeb.

Musimy przy tym cały czas pamiętać, że to technologia jest dla nas. Jak czytamy w opisie zaproszenia, jakie dostałem na otwarcie wystawy:

Sprawdzimy, jak technologia pomoże nam zmierzyć się z wyzwaniami i jakie nowe problemy wygeneruje. Które rozwiązania rozwijają nasz potencjał, przynoszą postęp naukowy i wpływają na innowacyjność, a które budzą wątpliwości natury prawnej i etycznej?

Są to słowa, z którymi nie trudno jest się zgodzić.

W zasadzie jak przystało na Centrum Nauki Kopernik, wystawa stoi na najwyższym poziomie i jest szalenie wciągająca. Jeśli tylko macie możliwość zobaczyć ją na żywo, zdecydowanie do tego zachęcam. A poniżej pokaże Wam kilka eksponatów, które najbardziej mnie zainteresowały.

Czytaj też: Takiego testu OPPO Reno6 5G nie widzieliście. Oto zwycięzca naszego konkursu

Mercedes F 015 przyciąga każdego

Dzięki staraniom Mercedesa jednym z głównych punktów wystawy jest prototypowy Mercedes F 015. Luksusowe auto, które potrafi być jednocześnie miejscem spotkań biznesowych. To zasługa obracanych foteli i możliwości umieszczenie pomiędzy nimi niewielkiego stolika. Przy tym można też wykorzystać ekrany umieszczone na drzwiach np. do wyświetlania prezentacji.

Nie ma co ukrywać, Mercedes F 015 przyciąga wzrok i robi wrażenie. Jest przede wszystkim ogromny. Ale też jeśli dobrze się przyjrzymy, to szybko można zauważyć, że nie jest to tylko plastikowa, pokazowa makieta. Wszystko tutaj wygląda tak, jakby dało się nim w zasadzie już teraz wyjechać na drogę. Tak przygotowane prototypy chcemy oglądać.

Czytaj też: Nowy typ włókna węglowego potrafi się regenerować i umożliwi recykling tworzyw sztucznych na większą skalę

Granice samotności i człowieczeństwa

Jak wspomniałem, niektóre ekspozycje dają do myślenia. I to jak! Oto dwa przykłady samotności. Pierwsza to robot, który głaszcze dłonie osoby na łóżku szpitalnym. Co, jak pokazują liczne przykłady ze szpitali, faktycznie pomaga pacjentom. Nie do końca przemawia do mnie to, co leci z głośników. Lektor spokojny głosem powtarza pacjentowi, że jego bliscy cały czas o nim pamiętają. Nie do końca to kupuję, ale jest to miejsce, które zmusza do refleksji.

Obok znajdziemy inny przykład samotności, prosto z Japonii. Czyli wirtualną… partnerkę. Co tu dużo mówić, pod tym względem Japonia chyba nigdy nie przestanie nas zaskakiwać.

Na koniec mamy ciekawy eksperyment. Podobno widok dziecka wzbudza w ludziach obrzydzenie i właśnie temu służy robot do złudzenia przypominający dziecko. Coś w tym jest, bo kiedy robiłem poniższe zdjęcia, obok stało dwóch fotoreporterów. Ich dialog wyglądał tak:

– Wystarczy, idziemy.

– Dlaczego? Boisz się, że zacznie oddychać?

– Nie, że zacznie płakać. Ja to już ze swoimi przerabiałem, to mi wystarczy.

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Wystawa Przyszłość jest dziś – Cyfrowy Mózg powinna zainteresować odwiedzających w każdym wieku. Mamy tu interaktywne zabawy dla najmłodszych. Muzyczne, czy np. możliwość zamiany prostego rysunku ma efektowny obraz przy użyciu sztuczne inteligencji. Młodszych zainteresuje wystawa memów, a starszych stojący tuż obok Commodore 64. Znajdzie się też bardzo efektowna hodowla… mrówek. No i coś, za co bardzo muszę pochwalić autorów wystawy – ekspozycja tłumacząca czym jest sieć 5G, co czego można jej używać oraz jakie są rodzaje promieniowania w naszym otoczeniu i które z nich są dla nas niebezpieczne. Takich rzeczy powinno być jak najwięcej.