Elektryczny rower miejski z zasięgiem 200 km? To obiecuje City Pro od Addmotor

Jak bardzo zależy Wam na okazałym zasięgu elektrycznych rowerów? To dobre pytanie na tle debiutującego właśnie modelu firmy Addmotor. Jej elektryczny rower City Pro wykonany z delikatnym sznytem retro w niektórych wydaniach, może się bowiem pochwalić ogromnym wręcz zasięgiem, dzięki któremu dojedziecie nie tyle z jednego końca wielkiego miasta na drugi i z powrotem, a z miasta do miasta. Przynajmniej na papierze.

Addmotor pokazał swój elektryczny rower miejski City Pro

Premiera City Pro od Addmotor jest o tyle ciekawa, że ten producent jest rozpoznawalny głównie ze swoich nietypowych gigantycznych rowerów elektrycznych z grubymi oponami oraz motorowerów elektrycznych z retro-stylizacją. Najwyraźniej jednak firma postanowiła pójść w bardziej tradycyjny segment, projektując od podstaw nowy model przeznaczony głównie do miejskich przejażdżek z ramą w dwóch wersjach ułatwiających wsiadanie (step-over i mid-step). Co jednak najważniejsze, choć City Pro może wyglądać jak typowy e-bike miejski, to ma do zaoferowania funkcje, które zwykle są charakterystyczne dla modeli wyższej klasy.

Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli układu napędowego na bazie 7-biegowej przerzutki Shimano. Ten obejmuje 500-watowy silnik w tylnej piaście, który może pochwalić się mocą szczytową rzędu 900 watów. Może pracować zarówno w trybie wspomagania, jak i „mocy na zawołanie”, dzięki dźwigni przepustnicy na kierownicy. Zasila go imponujący akumulator 20 Ah/48 V na bazie ogniw Samsunga 21700, który wytrzymuje ponad 1000 cykli ładowania i zapewnia wspomaganie przez nawet 201 kilometrów. Oczywiście w możliwie najbardziej sprzyjających warunkach.

City Pro ma też do zaoferowania „wygodne siodełko” z uchwytem na spodzie, tylny bagażnik o 25-kilogramowej ładowności, hydrauliczne hamulce tarczowe, przedni widelec o 80-mm skoku, zintegrowane błotniki, przednie i tylne oświetlenie LED z kierunkowskazami i światłami awaryjnymi. Toczy się z kolei na 26×2,3-calowych oponach. Cena za ten zestaw wynosi 2099 dolarów, ale Addmotor postarał się o promocyjny rabat w wysokości około 500 dolarów w ramach przedsprzedaży, która potrwa do końca tego miesiąca.