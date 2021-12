Trzy nowe elektryczne rowery od Himiway. EBike Zebra, Cobra i Big Dog w szczegółach

Niedawno firma Himiway zaprezentowała swoje trzy nowe elektryczne rowery, które imponują możliwościami. Premiery doczekał się ebike Big Dog z myślą o przewożeniu ładunków, Zebra do podbijania każdego terenu oraz Cobra ewidentnie z myślą o przejażdżkach w stylu enduro. Wszystkie modele są obecnie dostępne w przedsprzedaży, a ich wysyłka jest planowana na luty i choć oficjalnie trudno o szczegóły na ich temat, to serwis Electric Bike Report zdołał je zdobyć bezpośrednio u źródła.

Coś na każdy teren, czyli elektryczny rower Himiway Zebra

Kojarzycie model Himiway Cruiser? Jeśli tak, to Himiway Zebra nie powinien być dla Was większym zaskoczeniem. To bowiem unowocześniona wersja tego pierwszego, którą stworzono specjalnie z myślą o podbijania terenów poza utwardzonymi drogami. Pomaga w tym nie tylko 750-watowy silnik zaprzęgnięty do solidnego 960-Wh akumulatora o zasięgu do prawie 130 km, ale też terenowe opony o grubości 4 cali.

Himiway Zebra jest dostępny w wersji Step-Over oraz Step-Through z wewnętrznie prowadzonym okablowaniem. Jego napęd z silnikiem montowanym w tylnej piaście uzupełnia łańcuch i 7-biegowa przerzutka Shimano (Altus lub Tourney). Po stronie układu hamowania możecie liczyć na mechaniczne hamulce tarczowe.

Elektryczny rower Himiway Big Dog, czyli transportowa użyteczność ponad wszystko

Big Dog, to z kolei rower w stylu użytkowym, który podkrada projekt ramy motorowerowi Himiway Escape. Uzupełnia go jednak zintegrowanym bagażnikiem tylnym, mniejszymi kołami z solidnymi oponami, kierownicą w stylu BMX, błotnikami wspartymi dodatkowo na ich końcach oraz podobnym wyposażeniem, co model Zebra.

Himiway postawił w Big Dog na ten sam akumulator 48V/28 Ah (więc 960 Wh) i silnik o mocy 750 watów, co w modelu Zebra. Podobnie sprawa ma się również z pozostałymi elementami układu napędowego, hamulcowego, a nawet lampce na przodzie. Pod kątem użytkowym Big Dog będzie w stanie jeździć z obciążeniem do 182 kg. To od obciążenia będzie zależał zasięg, który jest określany podobnie, jak w przypadku modelu Zebra.

Elektryczny rower Himiway Cobra zachwyca podwójną amortyzacją

Trio wieńczy zdecydowanie najbardziej imponujący model Cobra z pełnym zawieszeniem, który jednak również łączy ten sam układ napędowy w myśl osprzętu, 750-watowego silnika w tylnej piaście i współpracującego z nim 960-Wh akumulatora zintegrowanego dokładnie w tym samym miejscu, czyli w dolnej rurze ramy.

Himiway ulepszył jednak hamulce z mechanicznych do hydraulicznych (zastąpił fizyczną linkę obiegiem płynu hamulcowego) oraz dodał do ebike Cobra aż 4,8-calowe opony terenowe. Producent umożliwia też zakup modelu Cobra Pro z silnikiem montowanym przy korbach o mocy 1000 watów (najpewniej 160-Nm Bafang Ultra) i ulepszonym, odwróconym już widelcem przednim oraz przerzutką (10-biegową Shimano Deore).