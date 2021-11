Elektryczny rower Turbo Creo SL od S-Works kupicie w cenie nowego samochodu

Firmę Specialized kojarzy zapewne każdy z Was. Jeśli z kolei kojarzy się Specialized, to ciężko nie znać specjalnego oddziału S-Works tej firmy, który stworzył niedawno wyjątkowy elektryczny rower Turbo Creo SL. Ten może i wygląda na zwyczajny (prawdziwą naturę zdradza tylko kontroler na górnej rurze ramy i poszerzenie przy korbach), ale nawet jeśli spróbujecie go podnieść, wyda się Wam totalnie „niewspomagany”, to jego tajemnicą jest skromny układ napędowy SL1-320 pod skórą.

S-Works, czyli oddział firmy Specialized, pokazał swój nowy elektryczny rower Turbo Creo SL

Wyjątkowość Turbo Creo SL wskazuje sama cena, która wynosi 14500 dolarów, czyli 60500 zł, co stanowi cenę wielu podmiejskich nowych samochodów. Nie jest to jednak produkt limitowany i nie ma nic wspólnego ze sztucznym zawyżaniem ceny, bo tą ten model broni swoją wyjątkowością oraz poziomem zaawansowania. Pierwszy punkt? Rama. Oczywiście nie byle jaka i nie można nawet powiedzieć tylko tyle, że jest wykonana z włókna węglowego, z którego wykonano praktycznie wszystko, co było można. Trzeba podkreślić, że to włókno węglowe Fact 11r, które ukształtowano do formatu ramy o geometrii Open Road, wewnątrz której poprowadzono wszystkie przewody.

Producent nie zapomniał o kwestii komfortu poza postawieniem wyłącznie na włókno węglowe i z tego względu postawił na opuszczoną podporę siodełka oraz zapewnił opcję wyposażenia Turbo Creo SL w sztycę z regulacją soku o 50 mm. Dodatkowo S-Works zapewnił modelowi funkcję tłumienia Future Shock 2.0 ukrytą w rurze czołowej, która eliminuje nierówności poprzez kompresję hydrauliczną przy jedynie delikatnym wpływaniu na przyczepność opon S-Works Turbo Rapid Air 2BR.

Wewnątrz tej smukłej ramy ukryto też 320 Wh akumulator zintegrowany bezpośrednio z dolną rurą, który zasila schowany między korbami Praxis silnik elektryczny SL1.1 o mocy 240 watów i momencie obrotowym rzędu 35 Nm. Ta konfiguracja zapewnia wspomaganie przed nawet 130 km na jednym ładowaniu i do 195 km, jeśli właściciel zażyczy sobie specjalnego rozszerzenia do montażu zewnętrznego. Nawet pomimo tego dodatku Creo SL waży 12,15 kg w wersji podstawowej i 11,88 kg w Founder’s Edition.

Po stronie tradycyjnego napędu w grę wchodzi tylna przerzutka XX1 Eagle AXS, łańcuch XX1 Eagle i kaseta XG-1295 Eagle z 12 biegami oraz bezprzewodową manetką zmiany biegów Red eTap AXS. Całość trzymają w ryzach hamulce tarczowe. To co, ktoś chętny na elektryczny rower Turbo Creo SL?