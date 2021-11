Trzy nowe elektryczne rowery od Schwinn. Nadają się do miasta i na szlak

Firma Schwinn postanowiła znacząco rozszerzyć ofertę elektrycznych rowerów, prezentując światu ebike Schwinn Marshall, Coston CE i Coston DX. Te trzy nowe elektryczne rowery od Schwinn dzielą wiele tych samych cech i specyfikacji, ale różnią się od siebie na równie wielu frontach.

Nowe elektryczne rowery od Schwinn. Jest model do miasta, na szlaki i coś pomiędzy

Całe trio nowych ebike od Schwinn jest dostępne z tradycyjną ramą typu step-over lub step-through, czyli tą ułatwiającą wsiadanie. Te z kolei są dostępne w rozmiarze S/M lub L/XL, a po stronie napędu zawsze w grę wchodzi 7-biegowa przerzutka oraz silnik elektryczny w tylnej piaście. Ten w swojej oryginalnej, amerykańskiej konfiguracji, pozwala rozpędzać się do 32 km/h czy to ze wspomaganiem, czy z wykorzystaniem przepustnicy. Każdy model posiada też zintegrowane oświetlenie, podpórkę i hamulce tarczowe.

Wchodząc w szczegóły, łatwo zauważyć, że zorientowany na jeździe poza utwardzonymi drogami Schwinn Marshall za 1499$ jest tutaj podstawą dla pozostałych dwóch modeli. Jeździ na 27,5-calowych oponach o szerokości 2,3 cala, dbając o komfort skromnym przednim widelcem i czerpiąc energię z 288 Wh akumulatora zintegrowanego z dolną rurą ramy. Ten zapewnia całe 56 km zasięgu na jednym ładowaniu, ale tylko w 5-stopniowym trybie wspomagania.

Wersja Coston CE, to już ebike zarówno z myślą o drogach, jak i szlakach, który dodatkowo wspomaga ogólny komfort specjalną amortyzowaną sztycą pod siodełkiem. Zachowuje opony i przednią amortyzację, a nawet możliwości napędowe modelu Marshall, uzupełniając całość metalowymi błotnikami. Cena? 1699$.

Najdroższym wśród tych trzech nowych elektrycznych rowerów od Schwinn jest Coston DX do kupienia za 1999$. Wyższa cena jest spowodowana przede wszystkim okazalszą, bo 360-Wh pojemnością akumulatora, która przekłada się na zasięg do 72 km. Dodatkowo firma zadbała o właścicieli tych ebike w kwestiach utylitarnych, dorzucając do zestawu znanego z Coston CE tylny bagażnik. Wyeliminowała jednak przedni amortyzowany widelec na rzecz sztywnego, aby rower radził sobie lepiej w mieście.