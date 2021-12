Aktualizacja sterowników dla 20-letnich kart graficznych AMD zwiększy ich wydajność

Zanim przejdziemy do tematu, napiszcie proszę w komentarzach, czy posiadacie i nadal korzystacie z Radeona R300, R400 lub R500. Rozumiemy oczywiście, że obecnie sytuacja na rynku wygląda, jak wygląda, ale zwyczajnie trudno uwierzyć, że na świecie nadal kroczy wiele użytkowników kart graficznych AMD sprzed około dwóch dekad. Jeśli jednak należycie do nich, to ucieszycie się, że do tych modeli zmierza właśnie specjalna aktualizacja sterowników.

Karty graficzne z czasów, w których pudełka, a nawet osłony systemów chłodzenia, sygnowano wizerunkiem fikcyjnych postaci kobiecych, doczekają się wzrostu wydajności na Linuxie

Specjalna, bo oczywiście nieoficjalna. AMD z łatwych do zrozumienia pobudek nie wspiera już kart, które technologicznie i wydajnościowo rozkłada na łopatki nawet najprostsze dzisiejsze iGPU (również w SoC). Jednak najwyraźniej na świecie ciągle są ludzie, którzy grają na wspomnianych wyżej Radeonach. Dla przypomnienia, wspominamy o kartach AMD, ale w rzeczywistości należały one w dniu premiery do ATI, bo ta firma została przejęta przez AMD w lipcu 2006 roku za 5,4 miliarda dolarów.

Jeśli interesuje Was ten kawałek historii, to najnowsza z serii tych kart graficznych, Radeon R500, to modele z 2007 roku. Wtedy zostały wprowadzone na rynek ze swoimi procesorami graficznymi, które chłodziły proste radiatory i niewielkie wentylatory mimo ogromnego wręcz na dzisiejsze standardy 90-nm procesu technologicznego. Wtedy flagowcem w ofercie AMD był model Radeon X1800 XT, który blednie na tle obecnych kart o wydajności kilkudziesięciu teraFLOPsów ze swoimi jedynie 83 gigaFLOPami wydajności.

To jednak nie powstrzymało programistki Emmy Anholt przed odświeżeniem tych wręcz wiekowych, jak na standard wydajności, kart graficznych. Tak też wedle serwisu Phoronix, karty graficzne ATI Radeon R300, R400 i R500 otrzymają nowy, open-source’owy sterownik graficzny przeznaczony wyłącznie dla systemu Linux, który tchnie dodatkowe życie w te prawie 20-letnie GPU. Dokona tego poprzez umożliwienie ich GPU współpracy z biblioteką graficzną Mesa 3D pod kątem shaderów NIR i wykorzystania ścieżki NIR-TGS. Istnieje jednak szansa, że finalnie kompatybilność ze zmianami zachowają tylko najnowsze Radeony R500.

Małe wyjaśnienie – NIR to swojego rodzaju warstwa optymalizacyjna, która ma na celu zminimalizować ilość pracy, jaką musi wykonać procesor graficzny podczas uruchamiania aplikacji 3D. Dzięki wsparciu tego stosu kompilatorów optymalizujących, te stare karty graficzne doczekają się wzrostu wydajności oraz skrócenia czasów ładowania gier. Oczywiście tych bardzo, ale to bardzo starych i klasycznych wręcz. Więcej szczegółów poznamy w przyszłości, bo ten nieoficjalny sterownik ma doczekać się premiery przed debiutem Mesa w wersji 22.0.