Data premiery trzech nowych kart NVIDIA. Kiedy zadebiutuje RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti 16 GB i RTX 3050?

Ponoć druga połowa 2022 roku ma być zbawienna dla rynku kart graficznych i mamy nadzieję, że dzięki temu mające zadebiutować wkrótce karty NVIDIA rzeczywiście będą dostępne i to w przyzwoitych cenach. Wczoraj informowaliśmy, co ta firma planuje z GeForce RTX 3080 i RTX 3070 Ti oraz komentowaliśmy najgorszą premierę karty graficznej NVIDIA w historii, a dziś mamy dla Was informacje na temat tego, kiedy zadebiutuje RTX 3090 Ti, RTX 3070 Ti i RTX 3050.

Serwis Videocardz pochwalił się, że dla niego data premiery trzech nowych kart NVIDIA nie jest żadną tajemnicą. Mowa o trzech całkowicie odmiennych od siebie modeli, które w hierarchii zajmują całkowicie odmienne pozycje. GeForce RTX 3090 Ti jest tutaj nowym flagowcem, GeForce RTX 3070 Ti modelem z wysokiego segmentu, a GeForce RTX 3050 przedstawicielem tego najniższego pułapu.

Czytaj też: Druga połowa 2022 roku ma być zbawienna dla rynku kart graficznych

GeForce RTX 3050, czyli powrót NVIDIA do budżetowego segmentu

Premierę skromnego RTX 3050 serwis „potwierdził u własnych źródeł”. Ta ma mieć miejsce w formie „papierowego debiutu” 4 stycznia najpewniej podczas targów CES 2022, podczas gdy na jej dostępność poczekamy do 27 stycznia. Ten model ma konkurować w segmencie podstawowym z Radeonem RX 6500 XT i Intel Arc A380, ale w przeciwieństwie do nich, będzie posiadał 8, a nie 4 GB pamięci GDDR6, co umożliwi „kopanie” na nim.

Czytaj też: Nowe procesory RISC-V. Firma Imagination pokazała rodzinę Catapult

GeForce RTX 3050 sięgnie po procesor graficzny GA106-150, który zapewni mu 3072 rdzeni CUDA. To z kolei potwierdza wcześniejszą informację co do tego, że ta karta ma mieć wyższą wydajność niż GeForce GTX 1660 SUPER, ale niższą względem RTX 2060 12 GB.

GeForce RTX 3070 Ti 16 GB, czyli nowy przepis NVIDIA na nowe modele

Przypadek GeForce RTX 3070 Ti z podbiciem VRAMu z 8 do 16 GB, opisywaliśmy dokładnie wczoraj wraz z podobnie potraktowanym GeForce RTX 3080, który powinien doczekać się wzrostu pokładu GDDR6X z 10 do 12 GB. Tego drugiego modelu Videocardz nie zdołał potwierdzić, ale wedle udostępnionych przez niego informacji GeForce RTX 3070 Ti 16 GB doczeka się prezentacji 17 grudnia i wejścia na rynek 11 stycznia. Ten model będzie identyczny w stosunku do oryginału i zaliczy tylko zwiększenie GB pamięci VRAM.

GeForce RTX 3090 Ti 24 GB, czyli nowy wymiar flagowca

Na temat tego modelu pisaliśmy już wiele razy, a dziś wreszcie można potwierdzić jego istnienie przez wyciek dokumentu dla firm współpracujących z NVIDIA, który wskazuje na premierę rynkową 27 stycznia. Mowa więc o tym samym dniu, w którym na rynek ma wpaść RTX 3050, co sugeruje ten sam dzień zapowiedzi – 4 stycznia. Dla przypomnienia, ta karta sięgnie po w pełni odblokowany rdzeń GA102-350, co w porównaniu z GA102-300 z RTX 3090 zwiększy liczbę rdzeni CUDA, RT i Tensor oraz jednostek ROP z kolejno 10496, 82, 328 i 112 do 10752, 84, 336 i 128.

Czytaj też: Zauważyłeś spadek wydajności dysku SSD na Windows 11? Nie ty jeden

GeForce RTX 3090 Ti pozostanie wprawdzie przy 384-bitowej magistrali i 24 GB VRAM GDDR6X, ale doczeka się jednocześnie wydajniejszych modułów. Tymi będą kości GDDR6X firmy Micron o nazwie kodowej „MT61K512M32KPA-21U”, czyli te o szybkości 21 Gb/s, co zapewni wzrost przepustowości z 936 do 1008 GB/s.