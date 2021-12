Nowe procesory RISC-V. Firma Imagination pokazała rodzinę Catapult

Po zbieraniu doświadczeń przez dwadzieścia lat, firma Imagination Technologies postanowiła wykorzystać przekuć je na coś wyjątkowego, bo zupełnie nowe i zaprojektowane od podstaw procesory RISC-V. Dziś poznaliśmy szczegóły na temat CPU Catapult, która jest tak naprawdę całą rodziną układów, zaprojektowaną od podstaw dla heterogenicznych potrzeb obliczeniowych następnej generacji

Firma Imagination, dzięki oparciu swoich procesorów Catapult na architekturze RISC-V, zapewniła sobie przede wszystkim zupełny brak potrzeby płacenia licencji wszelakiej maści. Warto tutaj przypomnieć słowa z naszych poprzednich artykułów na temat RISC-V, a przede wszystkim te, że z wykorzystaniem tej architektury każdy tak naprawdę może projektować m.in. nowe procesory centralne (CPU) bez jakichkolwiek opłat związanych z licencjami. RISC-V jest bowiem dostępna dla każdego w ramach licencji open-source.

Czytaj też: Czy Windows 11 zyskuje na popularności? Nowe statystyki odpowiadają

To też zresztą celem jej autorów z UC Berkely, którzy od podstaw opracowali w ramach architektury RISC-V zestaw instrukcji procesora (ISA). Rozwój tej nowatorskiej architektury trwa od dobrych jedenastu lat, ale nadal jej znajomość i powszechność jest bardzo niska. To zmieniają jednak wysiłki wielu firm i nawet państw, widzących w RISC-V możliwość zapewnianie sobie niezależności od gigantów pokroju Arm, czy Intela. Dziś do tego grona w większym stopniu dołączyła firma Imagination.

Procesory Catapult na bazie RISC-V od Imagination

Imagination Technologies pochwalił się całą rodziną procesorów Catapult, które są zaprojektowane od podstaw dla heterogenicznych potrzeb obliczeniowych następnej generacji. Mogą być przy tym skonfigurowane pod kątem wydajności obliczeniowej lub energetycznej, dzięki czemu są odpowiednie dla szerokiej gamy rynków.

Czytaj też: Jak przyspieszyć Windowsa 11 w dwie minuty? Opowiadamy o VBS i HVCI

Najwięcej wszechstronności zapewnia im jednak zdecydowanie podział na cztery odmienne rodziny:

Mikrokontrolery

Procesory centralne typu embedded

Procesory centralne o wysokiej wydajności (HPC)

Procesory do systemów samochodowych

Co ciekawe, premiera całej rodziny procesorów Catapult jest nieco spóźniona, bo Imagination już od dłuższego czasu sprzedaje mikrokontrolery w ramach wysokowydajnych samochodowych procesorów graficznych w układach SoC. Dziś jednak premiera miała o tyle sens, że razem z nią do sprzedaży trafiły też procesory embedded (w formie CPU wbudowanego na stałe w daną płytę główną). Plan obejmuje wprowadzenie na rynek tych dwóch kolejnych w następnym roku.

Czytaj też: Pierwszy test Intel Raptor Lake. Co pokazał 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor?

Rodzina procesorów Catapult została zaprojektowana z myślą o rynkach obejmujących modemy 5G, pamięci masowe, pojazdy autonomiczne, centra danych i obliczenia o wysokiej wydajności. Są wielowątkowe, dostępne w wariantach 32- i 64-bitowych oraz posiadają wiele opcji w myśl konfiguracji. Mogą być skalowane do ośmiu asymetrycznych koherentnych rdzeni na klaster, co zwiększa wszechstronność SoC i zapewnia im możliwość dodania niestandardowych akceleratorów.