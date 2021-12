Pierwszy test Intel Raptor Lake. Co pokazał 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor?

Czy to już aby nie mała przesada? Rynek przygotowuje się dopiero do premiery kolejnych układów z rodziny Alder Lake, a dziś możemy już rzucić okiem na pierwszy test Intel Raptor Lake, który ujawnia nie tylko jego specyfikację, ale też potencjalną wydajność. Podkreślamy jednak, że tego typu informacje cały rok przed premierą należy traktować z przymrużeniem oka, bo sama próbka inżynieryjna tego procesora z pewnością jest dopiero tą wczesną.

Zgodnie z oczekiwaniami pierwszy test Intel Raptor Lake nie zachwyca, ale potwierdza wiele dotychczasowych informacji

Dla nieobeznanych, Intel Raptor Lake, to nazwa kodowa dla procesorów Intela 13. generacji, które mają zadebiutować już za około 11/12 miesięcy, bo pod koniec 2022 roku. Jako bezpośredni następcy obecnie szturmujących rynek układów Alder Lake, będą poniekąd ich rozwinięciem, zachowując większość tych samych cech (na czele z podstawką LGA1700 i procesem Intel 7), ale ulepszając m.in. kontroler pamięci DDR5 z 4800 do 5600 MT/s oraz zestaw rdzeni. Dodatkowo będzie też potencjalnie mniej prądożerny, ale o tym przeczytacie w naszym poprzednim artykule, tutaj.

Wiemy już, że 13. generacja Core podbije liczbę energooszczędnych rdzeni na bazie architektury Gracemont z 8 do 16 i ulepszy te wydajnościowe, przechodząc z architektury Golden Cove na Raptor Cove. Jak przełoży się to na wydajność? Z pewnością znacząco, co poniekąd potwierdził wyszukany przez KOMACHI_ENSAKA w bazie danych BAPCO’S Crossmark wpis, który został szybko usunięty, ale którego uwiecznił serwis Tom’s Hardware. Tak też otrzymaliśmy oficjalnie wgląd w pierwszy test Intel Raptor Lake.

Ten wpis potwierdza, że Raptor Lake połączy w sobie do 8 rdzeni Performance i do 16 rdzeni Efficiency, zwiększając maksymalną liczbę rdzeni z 16 do 24 rdzeni, a wątków z 24 do 32. To jednak nie wszystko, bo przetestowany na platformie „RPL-S ADP-S DDR5 UDIMM OC CRB” procesor najpewniej z pierwszej fazy inżynieryjnych próbek (ES1) korzystał podczas tego testu z gniazda LGA1700, potwierdzając wsteczną kompatybilność.

Wchodząc dalej w szczegóły, test miał miejsce w połączeniu z dwoma pamięciami DDR5-4800, a częstotliwości są ciągle nieznane. Pewne jest jednak, że są niskie, co akcentuje słaby wynik w teście, plasujący tego potencjalnego Core i9-13900K za obecnym flagowcem i9-12900K. Ogólny wynik podkreśla to z nawiązką, bo testowa próbka osiągnęła 1591 punktów, podczas gdy Core i9-12900K jest nagradzany 2376, a Ryzen 9 5950X 1694 punktami.