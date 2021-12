Tania karta graficzna od NVIDIA nadchodzi. Co wiemy o GeForce RTX 3050?

Wyciekły właśnie nowe informacje na temat GeForce RTX 3050. Tym razem to znany na scenie „przecieków” użytkownik @kopite7kimi z Twittera zapewnił nam kilka nowych szczegółów, które niejaki @TUM_APISAK uzupełnił o odpowiedź Intela. Okazuje się bowiem, że tania karta graficzna od NVIDIA zawalczy z równie przystępnie (pozornie) wycenionymi odpowiednikami od AMD oraz Intela. Jak z kolei wskazuje @hongxing2020, jej premiera ma mieć miejsc 27 stycznia.

W budżetowym segmencie kart graficznych zrobi się gorąco. GeForce RTX 3050, jako tania karta graficzna, zawalczy z dwoma konkurencyjnymi modelami

Okazuje się, że na rynek zmierzają trzy „tanie karty graficzne” od AMD, NVIDIA oraz Intela. Mowa kolejno o karcie Radeon RX 6500 XT, omawianym dziś GeForce RTX 3050 oraz potencjalnej karcie Arc A380 (nie A128, jak myślano dotychczas) Intela z rdzeniem DG2-128EU. Dla tych kart wspólny wydaje się poziom wydajności, bo cała trójka będzie przeznaczona do grania w typowej rozdzielczości Full HD i głównie w tytuły stricte e-sportowe, bo te AAA zdołają uruchomić albo w niskiej jakości, albo płynności.

Where is my tweet about 3050 Ti?

I want to update that.

Maybe, RTX 3050 Ti, GA106-150-A1, 3072FP32, 6/12G GD6.

A RUMOR. — kopite7kimi (@kopite7kimi) October 13, 2021

Wedle najnowszych informacji mający zadebiutować w drugim kwartale 2022 roku GeForce RTX 3050 sięgnie po aż 8 GB pamięci GDDR6, ale zamiast wykorzystywać GPU GA107 (jak mobilne warianty), postawi na GA106-150. Ten procesor graficzny zapewni mu dostęp do 3072 rdzeni CUDA, co potwierdza wcześniejszą informację co do tego, że ta karta ma mieć wyższą wydajność niż GeForce GTX 1660 SUPER, ale wciąż niższą względem nadchodzącego odświeżenia RTX 2060 12GB.

Co z kolei czeka GeForce RTX 3050 Ti? Tego nie wiemy, ale są szanse, że tej karty zwyczajnie zabraknie, bo dotychczasowa specyfikacja z nią związana została zdegradowana w najnowszym zestawie plotek i przecieków właśnie do poziomu RTX 3050. Nic w tym dziwnego, bo NVIDIA musi odpowiedzieć na ofensywę ze strony AMD oraz Intela. Ten drugi wejdzie na rynek kart graficznych z przytupem, bo jego karty są ewidentnie kierowane do graczy o bardziej ograniczonym budżecie.

Intel Arc A380 Graphics

2.45GHz 6GB



perf 1650S#IntelArc #DG2 — APISAK (@TUM_APISAK) December 2, 2021

Powyżej możecie podejrzeć zresztą nowe informacje na temat potencjalnej karty Intel Arc A380, której GPU będzie dobijać do 2,45 GHz w trybie boost, a pokład VRAM sprowadzi się do 6 GB GDDR6. To połączenie zapewni ponoć wydajność na poziomie GeForce GTX 1060 SUPER.