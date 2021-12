Procesory AMD w 2022 roku. Nowe informacje o Renoir X, Vermeer X i Raphael

Technologiczny półświatek obiegł właśnie szereg informacji, ujawniających sporo o rodzinie Renoir X, Vermeer X i Raphael. Dzięki temu możemy poznać kilka szczegółów co do tego, co będą miały do zaoferowania te procesory AMD w 2022 roku. Informacji jest naprawdę dużo, a my zebraliśmy dla Was wszystko to, co ujawniły wycieki na forach ChipHell od Enthusiast Citizen oraz Twitterze od momomo_us.

Procesory AMD w 2022 roku

Wygląda na to, że następny rok będzie dla AMD arcyważny na poletku procesorów. Premiery doczekają się bowiem aż trzy rodziny CPU, które będą bazować na trzech odmiennych architektach (Zen 2, Zen 3 i Zen 4), oferując odmienne możliwości pod kątem zastosowanych technologii. Nie zapowiada się jednak na to, że będą się nawzajem „zjadać”, a jeśli idzie o potwierdzenie informacji z przeszłości, to Renoir X są w tym zbiorku całkowitą nowością.

Premiery pierwszych dwóch rodzin doczekamy się już w pierwszym kwartale 2022 roku, bo Renoir X na bazie Zen 2 zawalczy z najsłabszymi Intel Core i3 12. generacji, a Vermeer X spróbuje powstrzymać Alder Lake-S przed zbytnim rozpanoszeniem się na rynku i oddaniem udziałów Intelowi. Jednak to rodzina Raphael na bazie architektury Zen 4 będzie tą najważniejszą, bo wprowadzi wsparcie pamięci DDR5 i zupełnie nowy Socket AM5, wymuszając na klientach zmianę platform AM4.

Procesory AMD Renoir X

Zacznijmy od tego, co ma nastać najpierw, czyli ery AMD Renoir X. Te procesory z myślą o komputerach stacjonarnych będą oparte na architekturze Zen 2 (tak, tej starej) i 7nm procesie technologicznym. Mają charakteryzować się taką samą specyfikacją jak istniejące APU Ryzen 4000G, ale będą posiadały całkowicie dezaktywowane iGPU, co sugeruje, że AMD zdołało zgromadzić ogromne zapasy APU z wadą rdzenia graficznego i teraz wykorzysta je do „prostego zarobku” w formie recyklingu.

Ponoć procesory Renoir X będą walczyć głównie z Intel Core i3, ale przez swoją przestarzałą architekturę przykładowo 8-rdzeniowy i 16 wątkowy układ zamiast zaliczać się do rodziny Ryzen 7, zostanie zdegradowany do Ryzen 5. Nie wiadomo kiedy procesory Renoir X zostaną wprowadzone na rynek i czy w ogóle zachowają tę nazwę, sugerującą obecność specjalnego pokładu cache, którego najpewniej w nich zabraknie. Są duże szanse, że pojawią się mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Intel zaprezentuje procesory Alder Lake Core i3.

Procesory AMD Vermeer X

Procesory Vermeer X będą już ewidentnie próbą AMD do powstrzymania podboju rynku przez Core 12. generacji. Dokonają, a raczej spróbują tego dokonać, łącząc obecne podstawy Ryzenów 5000 (Zen 3 i 7 nm proces) ze specjalną pamięcią podręczną 3D, która względem obecnych układów zostanie poszerzona. Ponoć te układy zostaną zaprezentowane na targach CES 2022, a następnie wprowadzone na rynek w pierwszym kwartale 2022 roku. Będą kompatybilne z istniejącą platformą AM4 i mają zapewnić nawet 15% wzrost wydajności w grach.

Procesory AMD Raphael, czyli tradycyjna nowa generacja

Tak jak Vermeer X mają walczyć z Alder Lake, tak rodzina Raphael stawi czoła 13. generacji Intel Core, kiedy zadebiutuje w ostatnim kwartale 2022 roku. AMD w jej ramach postawi na tradycję – nową architekturę (Zen 4), ulepszony proces produkcyjny (5nm) i ciągle rdzenie jednego rodzaju. Razem z tymi procesorami zadebiutują nowe platformy AM5 z chipsetami X670 i B650, które mają oferować wsparcie dla PCIe 5.0 i DDR5.