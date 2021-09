Procesory Ryzen Raphael Zen 4 doczekają się nie tylko ulepszeń wydajności

AMD musi wytoczyć ciężkie działa na rynek procesorów, jako że Intel szykuje już swoje modele Alder Lake do premiery. Te będą rewolucyjne na wielu płaszczyznach i ewidentnie wyprzedzą konkurencyjne CPU pod kątem zaawansowania technologicznego. Za rok mamy doczekać się ich lekkiego odświeżenia i to z nim mają zawalczyć procesory Ryzen Raphael Zen 4, które na dodatek powinny odbić piłeczkę z powrotem do AMD. Dziś dowiedzieliśmy się na ich temat kolejnych szczegółów.

AMD Ryzen Raphael, czyli domniemane Ryzeny 7000, to obecnie jedynie zbiorek plotek i nieoficjalnych informacji

Warto przypomnieć, że do tej pory na temat procesorów AMD Ryzen Raphael był poruszany wyłącznie w plotkach i nieoficjalnych informacjach. Wiemy m.in. to, że będą to pierwsze procesory ze wsparciem dla pamięci DDR5, pozostające ciągle przy homogenicznej strukturze rdzenia. Sięgną zresztą również po nową platformę (AM5), zapewniającą podstawkę LGA1718 z własnymi pinami. Dobrze czytacie – uwolni to wreszcie Ryzeny od własnych pinów, w miejscu których znajdą się zwyczajne styki.

Co ciekawe, wedle najnowszych nieoficjalnych informacji możemy zapomnieć o flagowych 24-rdzeniowych układach. Pierwotnie wspominano, że będą budować je trzy matryce CCD „Durango” z 8 rdzeniami fizycznymi każda. Finalnie powinniśmy więc liczyć na to, że flagowe Ryzeny na AM5 będą oferować maksymalnie 16 rdzeni, czyli tyle samo, co obecnie sprzedawany Ryzen 9 5950X. Spokojnie jednak – nowa architektura i ulepszenia przygotowywane przez AMD sprawią, że procesory Ryzen Raphael będą potrafiły wiele.

Jak dokładnie AMD ulepszy procesory Ryzen Raphael Zen 4?

Nowe informacje na temat procesorów na bazie architektury Zen 4, które mają zadebiutować pod koniec 2022 roku (wcześniej doczekamy się ponoć Ryzen 6000 na Zen 3+), pochodzą z najnowszego artykułu z serwisu Igor’s Lab. Wedle niego AMD poprawi w Ryzenach 7000 dwa ważne aspekty związane zarówno z kwestią temperatur, jak i systemem zasilania. W skrócie? Możemy liczyć na lepsze odczyty tego pierwszego i lepiej zarządzające to drugie.

Warto tutaj przypomnieć, że w obecnych procesorach Ryzen raportowana temperatura procesora nosi nazwę Tcontrol (Tctl). To właśnie tę wartość odczytuje system chłodzenia. Działa to tradycyjnie – jeśli odczyty Tctl są wysokie, wentylatory zwiększają liczbę swoich obrotów, a jeśli niskie, redukują je i tym obniżają generowany samym hałas.

W przypadku procesorów Ryzen Raphael część Tctl parametru CUR_TEMP (bieżącej temperatury temperatura) została zaktualizowana, aby „zapewnić znacznie gładszą krzywą i uniknąć nagle zwiększanych w dużym stopniu obrotów wentylatorów”. Innymi słowy, te zmiany sprawią, że wentylatory będą płynniej regulować swoje obroty.

Jeśli z kolei idzie o system zasilania, AMD przy przechodzeniu na nowe gniazdo (AM5) dostało idealną okazję do gruntownych przeróbek. Wedle obecnych informacji firma postarała się o jeszcze lepiej sprawdzające się rozwiązania unikania nagłych skoków mocy, aby utrzymywać możliwie najwyższą wydajność. Z takim podejściem AMD zaczęło projektować nową platformę od podstaw i dzięki temu nowe procesory będą lepiej ograniczały się do przypisanego do nich zakresu TDP.