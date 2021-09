Oto Intel Xeon E-2300, czyli procesory serwerowe nowej generacji Rocket Lake-E

Na horyzoncie widać już 12. generację procesorów Intel Core, oferujących heterogeniczną strukturę rdzeni, czyli rodzinę Alder Lake, ale segment serwerowy dopiero co sięga po obecną od kilku miesięcy na rynku technologię. Tak w skrócie można opisać premierę procesorów Rocket Lake-E, czyli Intel Xeon E-2300, bazujących w głównej mierze na tym, co do zaoferowania mają nadal sprzedawane układy Intel Core 11. generacji „Rocket Lake-S”.

Procesory Intel Xeon E-2300 tradycyjnie mają na celu przewyższyć swoich poprzedników, czyli rodzinę Intel Xeon E-2200. Nie tylko pod kątem wydajności, ale też funkcji, poziomu bezpieczeństwa i pewności działania, aby zapewnić klientom, którzy po nie sięgną, możliwie najbardziej niezawodne sprzęty. Tradycyjnie cała rodzina Xeonów nowej generacji jest przeznaczona zarówno do użytku przez małe firmy, jak i te większe, oferujące usługi sieciowe.

Co mają do zaoferowania procesory Intel Xeon E-2300?

Zacznijmy od tego, że Intel wskazuje na 17-procentową ogólną poprawę wydajności nowych Xeonów względem tych poprzednich przy zachowaniu tej samej liczby rdzeni (maksymalnie 8). Nie zmieniła się też możliwość łączenia Xeon E-2300, przez co w jednej płycie głównej można osadzić „tylko” jeden układ, współpracujący ciągle z dwukanałowymi pamięciami DDR4 (2DPC). Nadal platforma oferuje do ośmiu portów SATA i 24 linii PCIe 3.0, ale jej gniazdo jest już inne, bo nie LGA 1151 (Socket H4), ale LGA 1200 (Socket H5).

To, co się zmieniło, sprowadza się do wsparcia zintegrowanych rdzeni graficznych Intela 12. generacji, pamięci DDR4 o transferze do 3200 MT/s, 20, a nie 16 linii PCIe 4.0, co umożliwiło nowe konfiguracje (z 1×16+1×4, 2×8, 1×8+2×4 na 1×16+1×4, 2×8+1×4, 1×8+3×4). Zmianie uległ też chipset z C240 na C250, pozwalając na obecność do trzech portów USB 3.2 (20 Gb) i do dziesięciu USB 3.2 (10 Gb), podczas gdy wcześniej można było liczyć na maksymalnie dziesięć portów USB 3.2 (5 Gb) i sześć USB 3.2 (10 Gb).

Podział procesorów Intel Xeon E-2300

Tradycyjnie Intel przygotował kilka wersji swoich układów serwerowych. Tym razem mowa o aż dziesięciu modelach od Xeona E-2314 aż do E-2388G, które nie różnią się tylko liczbą linii PCIe oraz wspieraniem konkretnych konfiguracji pamięci. Wspomniane procesory, to przedstawiciele dwóch skrajnych segmentów, bo kolejno najniższego (w cenie 182 dolarów) i najwyższego (539$).

Prawie trzykrotna różnica ceny zwiększa konfiguracje 4 rdzeni i 4 wątków do 8 rdzeni i 16 wątków, podbijając jednocześnie TDP z 65 do 95 watów. Nic dziwnego, bo w przypadku Xeona E-2314 mowa o taktowaniu bazowym 2,8 GHz i Turbo Boost 4,5 GHz, podczas gdy najwydajniejszy E-2388G pracuje ciągle na 3,2 GHz, które w chwilach obciążenia podbija aż do 5,1 GHz.