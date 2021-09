[Aktualizacja] GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB GDDR6X? Pudełka zdają się na to wskazywać

Jeden z czytelników serwisu Videocardz podrzucił mu interesujące zdjęcia pudełek nowego GeForce RTX 3080 Ti z 20 GB GDDR6X, czyli karty graficznej, która powinna nie istnieć. Przynajmniej w teorii.

Aktualizacja 08.09

Okazało się, że Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC w 20 GB wersji pamięci rzeczywiście istnieje, a na dodatek radzi sobie wyśmienicie w kopaniu kryptowalut, jako że bazuje na rdzeniu graficznym w wersji „przed erą LHR”. W podstawowym wydaniu zapewnia 86 MH/s i 100 MH/s po podkręceniu.

Pierwsze fizyczne wskazanie na 20-gigabajtową wersję karty GeForce RTX 3080 Ti

Kiedy jeszcze GeForce RTX 3080 Ti pozostawał w sferze plotek, a nie oficjalnych informacji, wspominano często o tym, jakim pokładem pamięci VRAM będzie mógł się pochwalić. Wspomniano wtedy między innymi o 20- i 12-GB wariancie karty. Jednak pierwsze zgłoszenia, jakie poczyniła do EEC (Eurasian Economic Commission) firma Gigabyte przed 8 miesiącami sugerowały, że RTX 3080 Ti będzie jeszcze bliższy swojemu pierwowzorowi, sięgając po zaledwie 4 GB pamięci mniej, czyli 20 GB.

Z perspektywy czasu wiemy, że w rzeczywistości NVIDIA przewidziała dwa razy mniej pamięci VRAM, bo 12 GB, co zresztą zostało też wskazane w kolejnych zgłoszeniach do EEC, które obejmowały właśnie 12-gigabajtowe karty GeForce RTX 3080 Ti. Ta jest już z nami od kilku tygodni na rynku, ale najwyraźniej nie wyjawiła do tej pory wszystkich swoich sekretów. To zmienia się dziś.

Jak się jednak okazuje, niektóre z pierwotnie planowanych modeli GeForce RTX 3080 Ti 20 GB mogły trafić do centrów dystrybucyjnych. Przynajmniej jeśli idzie o ich opakowania, co potwierdzają cztery powyższe zdjęcia, ujawniające karty AORUS XTREME (GV-N308TAORUS X-20GD) od Gigabyte, czyli dokładnie te, które wcześniej pojawiły się w wycieku z EEC.

Etykiety i naklejki znajdują się zarówno na opakowaniu, jak i na samej karcie graficznej, ale nie jest jasne, czy ta jest fizycznie wyposażona w 20 GB pamięci. Są więc szanse, że Gigabyte po prostu ponownie wykorzystał błędnie przygotowane wcześniej pudełka i naklejki, a same karty, to po prostu tradycyjne RTX 3080 Ti z 12 GB VRAM. Ma to sens, bo do tej pory z pewnością jakieś przecieki w bazach danych wskazałyby na istnienie 20-gigabajtowej wersji.

Dlaczego finalnie postawiono na 12 GB? Tego nie wiemy, ale możemy się domyślać, że swoje trzy grosze do tej decyzji dorzuciły niedobory na rynku albo chęć NVIDIA do zwiększenia luki między RTX 3080 Ti, a flagowym RTX 3090. Oczywiście o ile założymy, że Gigabyte nie popełnił zwyczajnej pomyłki.