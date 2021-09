Szukacie kieszonkowego komputera osobistego? Sprawdźcie Pantera Pico PC

Szef zwołuje zebranie, na którym musicie zjawić się ze swoim domowym sprzętem, albo znajomy zaprasza do siebie na małe LAN-Party, a Wy, jako zagorzali przeciwnicy laptopów i konsol, stoicie przed wyzwaniem zabrania ze sobą swojego PCta. Innymi słowy, macie problem. Chyba że sięgnęliście po Pantera Pico PC, czyli najnowszy kieszonkowy komputer osobisty… i macie mały monitor.

Firma XDO Tech postanowiła zapewnić światu nowy rodzaj kieszonkowego komputera osobistego Pantera Pico PC

Pantera Pico PC ma być pomostem między laptopem a pełnoprawnym zestawem komputerowym, który jako kieszonkowy PCet, zmieści się wszędzie, zapewniając wszystko, czego powinniście oczekiwać po sprzęcie z niższej półki. Na Kickstarterze ruszyła właśnie udana już po zaledwie kilku dniach kampania z tym sprzętem w roli głównej, w której łącznie ponad 240 osób w chwili pisania tego tekstu wpłaciło na projekt prawie 270000 złotych. Wy możecie dołączyć do ich grona już za jakieś 570 złotych, bo finalnie mająca mieć miejsce w listopadzie tego roku wysyłka Pantera Pico PC obejmuje cały świat.

Tak więc, zamknięty w kostce o wymiarach 6,9 x 6,9 x 5,3 cm kieszonkowy komputer osobisty Pantera Pico PC jest najwyraźniej najmniejszym PCtem z procesorem Intel Gemini Lake. Obecność tego CPU jest o tyle korzystna, że został on specjalnie zaprojektowany w oparciu o mikroarchitekturę Goldmont Plus, gwarantującą niski pobór mocy, co wspomaga może i nieco przestarzały, ale ciągle niski, bo 14 nm proces produkcyjny.

https://www.kickstarter.com/projects/xdo/picopc-tiny-desktop-pc-palm-sized-windows-linux-computer

Jednak imponujący, bo wynoszący zaledwie kilka watów pobór prądu, jest tutaj mieczem obosiecznym, jako że procesor zapewnia skromną wydajność, która jest zorientowana bardziej na przeglądanie stron internetowych, niż granie. Nic dziwnego, bo w grę wchodzi czterordzeniowy procesor Intel Celeron J4125 z generacji Gemini Lake Refresh o TDP na poziomie 10 W. Jego podstawowy zegar sięga 2 GHz, a ten Boost 2,7 GHz, choć na wszystkich rdzeniach rozkręca się do maksymalnie 2,4 GHz. Jako APU, jest też domem dla zintegrowanego rdzenia graficznego Intel UHD 600 (250/750 MHz).

W rzeczywistości sięgnięcie po tak skromny procesor pozwolił firmie XDO Tech na zrealizowanie swojego projektu kieszonkowego komputera, jako że dzięki temu Pantera Pico PC nie potrzebuje rozbudowanego systemu chłodzenia i zasilania. Chłodzenie jest wprawdzie aktywne, ale tak ciche, że można o nim zapomnieć. Ponoć.

W podstawowej konfiguracji Celeron J4125 łączy się z 4 GB pamięci LPDDR4 i 64 GB pamięci masowej SSD na M.2, ale ta najdroższa (kosztująca 249$) łączy już dwa moduły LPDDR4, zapewniając dwukanałową konfigurację 8 GB. Po stronie pamięci masowej SSD można skalować od 64 do 1000 GB.

Chociaż skromny, Panter Pico PC może zachwycić zestawem I/O, jako że zapewnia dostęp do trzech portów USB 3.0, jednego USB 2.0, wyjścia wideo HDMI, obsługującego treści [email protected] Całość dopełnia dwupasmowe Wi-Fi, zintegrowany moduł TPM 2.0, pozwalający na instalację systemu Windows 11.