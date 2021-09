Arclight Bike Pedals, to inteligentne światła rowerowe na platformy pedałów

W jednej z najnowszych kampanii w serwisie Kickstarter sukces osiągnęły zupełnie nowego rodzaju inteligentne światła rowerowe. To Arclight Bike Pedals, które montuje się bezpośrednio na platformach pedałów. O ich wejście do produkcji najwyraźniej możemy być już spokojni, jako że odpowiadająca za nie firma Redshift Sports z Filadelfii zainkasowała już ponad trzykrotną kwotę potrzebną do przekucia tego projektu na produkt masowy.

Na Kickstarterze ruszyła zbiórka na interesujące inteligentne światła rowerowe na platformy pedałów

Na ponad 30 dni przed zakończeniem kampanii znalazło się prawie sześćset chętnych na Arclight Bike Pedals. Te inteligentne światła rowerowe do montażu na pedałach mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów po zmroku w jeszcze większym stopniu względem tradycyjnych świateł. Dokonują tego poprzez przejście ze statycznego oświetlenia na to poruszające się wraz z pedałowaniem, co znacznie bardziej przyciąga wzrok innych uczestników ruchu.

Arclight Bike Pedals mają nie tylko zapewniać lepsze oświetlenie, ale też przyciągać w większym stopniu wzrok innych uczestników ruchu drogowego

Produkt sprowadza się jednak nie tylko do oświetlenia, bo całych platform pedał na bazie aluminiowego korpusu z jednym otworem z przodu i jednym z tyłu. To w nie wciska się moduły LED o stopniu ochrony IP64, które trzymają się na miejscu za sprawą magnesu. Mrok rozświetlają albo czerwienią, albo bielą, zależnie od kierunku, w którym są skierowane, aby imitować tradycyjne oświetlenie rowerowe.

Co najważniejsze, aktywują się i przyjmują odpowiednią barwę z automatu, dzięki zamontowanym w każdym module czujniku ruchu. Tryb ich świecenia (statyczny, stały lub ekologiczny) dobiera z kolei sam użytkownik, a firma dodatkowo zadbała o to, aby po pozostawieniu roweru w bezruchu, oświetlenie samo się dezaktywowało.

Wspomniane automatyczne przejdzie z czerwonej barwy na biała jest możliwe, dzięki efektowi Halla i powiązanego z nim czujnika pola magnetycznego. To on zamontowany w module wykrywa biegun północny i południowy, co w połączeniu z akcelerometrem i żyroskopem pozwala systemowi rozpoznać, w którym kierunku jest skierowany dany moduł LED. Co najważniejsze, te moduły można też montować w tradycyjnych dla oświetlenia rowerowego miejscach za sprawą dołączonych uchwytów magnetycznych.

Ich ładowanie realizuje się poprzez dołączoną do zestawu stację dokującą USB, która ładuje cztery moduły Arclight jednocześnie. Po dwóch godzinach pobytu w tej stacji moduły mogą świecić od trzech do 36 godzin zależnie od trybu. Cena? Dzięki kampanii na Kickstarterze zamiast planowanej cenie detalicznej rzędu 135$ zapłacicie 89$, trafiając do grona osób, które jako pierwsze otrzymają swój zestaw już w lutym 2022 roku.