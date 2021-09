Elektryczny rower bez paska ani łańcucha. Free Drive, to system ride-by-wire

Mogłoby się wydawać, że po rozpowszechnieniu paska węglowego, zastępującego tradycyjny łańcuch rowerowy, osiągnęliśmy tak wysoki poziom beztroski pod kątem konserwacji napędu naszych dwukołowców, że nic już go nie przebije. Tutaj wchodzi niemiecka firma Schaeffler, która sprawiła, że elektryczny rower może pozbyć się zarówno paska, jak i łańcucha, dzięki systemowi Free Drive.

Najnowsze dzieło firmy Schaeffler uwalnia rowery od łańcuchów i pasków napędowych

Free Drive powstał w ramach współpracy między Schaeffler i specjalizującą się w kwestii napędów rowerowych firmą Heinzmann Electric Motors. Zaangażowanie w ten projekt wielu specjalistów nie dziwi w żadnym stopniu, bo ten nowy produkt jest nie tylko innowacyjny (w świecie rowerów, nie ogólnie), ale też może wprowadzić ebike na nowy poziom zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy świat w dobie pandemii zwrócił się właśnie w stronę osobistego transportu.

System Free Drive pozwala stworzyć elektryczny rower bez paska ani łańcucha, bazując głównie na generatorze zainstalowanym w suporcie roweru, czyli między korbami z platformami pedałów, na których trzymamy stopy. Podczas pedałowania ten generator przekształca energię mechaniczną w elektryczną, którą przesyła do silnika w piaście tylnego koła, gdzie ta jest zamieniana z powrotem na energię mechaniczną, która napędza rower do przodu.

To całkowicie eliminuje potrzebę mechanicznego dostarczania mocy do tylnego koła, a na dodatek otwiera precyzyjną możliwość dostosowywania oporu pedałowania, bo generator może manipulować nim od wymaganego lub wybranego poziomu. Z kolei jeśli rowerzysta pedałuje wystarczająco mocno, aby wytworzyć nadmiar energii (więcej niż jest to wymagane do zasilania silnika przy aktualnej prędkości), ta trafia do wbudowanego do późniejszego wykorzystania w chwilach zmęczenia, czy cięższych odcinków. Generuje ją również sam silnik, dzięki funkcji hamowania rekuperacyjnego.

To więc swoisty system ride-by-wire, którego elementy (silnik, generator, elektronika sterująca) jest połączona magistralą. Oczywiście nie jest to rozwiązanie idealne i w wielu modelach eBike będzie zbyt podwyższać cenę, ale z pewnością znajdą się specyficzne elektryczne modele, które skorzystają z tego systemu. Jednak nie wszystkie, bo Free Drive jest ograniczony do mocy 250 watów i przeznaczony do wspomagania pedałowania, a nie popularnego w USA połączeniu silnika elektrycznego z napędem „na zawołanie”.

