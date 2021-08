Miejski elektryczny rower nothng z udaną kampanią na Indiegogo. Premiera w przyszłym roku

Na Indiegogo firma Analog Motion z Wielkiej Brytanii ponownie zaliczyła udaną kampanię finansowania, zgarniając odpowiednią ilość gotówki, aby miejski elektryczny rower nothng wszedł do masowej produkcji. Co dokładnie oferuje ten model i dlaczego jego nazwa sugeruje, że jest „niczym”?

W tym momencie elektryczny rower nothng może być Wasz za pół ceny

Śmiało możemy stwierdzić, że zebranie prawie 300% funduszów (ponad 300 tysięcy złotych) na rozpoczęcie produkcji, to spory sukces i to zwłaszcza, że kampania potrwa jeszcze przez prawie miesiąc. Jednak trudno się dziwić, że ebike nothng odniósł taki sukces, bo odpowiada za niego duet, który już udowodnił światu przed trzema laty, że zna się zarówno na rowerach, jak i prowadzeniu biznesu.

Zacznijmy może od tego, co nie może czekać, czyli samej promocyjnej ceny za elektryczny rower nothng, bo ta wynosi obecnie 905 funtów brytyjskich (około 4840 zł) w kampanii, czyli 49% mniej, niż planowana cena detaliczna. Najważniejsze jest to, że obecnie oferowane egzemplarze są ograniczone w myśl nakładu produkcyjnego i w momencie pisania tego tekstu zostało tylko 31 egzemplarzy (21 z ramą tradycyjną i 10 z ramą typu „damka”). Dostawy mają ruszyć w marcu 2022 roku.

Sama nazwa nothng, to nawiązanie do angielskiego słowa „nothing”, czyli w tłumaczeniu „nic”. Jednak nie oznacza to, że te elektryczne rowery nie mają niczego do zaoferowania, bo w rzeczywistości mają całkiem sporo, ale łączą to wszystko w możliwie najbardziej minimalistycznej formie. Widać to już na pierwszy rzut oka, co potęguje sama aluminiowa rama, wewnątrz której ukryto całe okablowanie i postarano się, żeby jej spawy były możliwie najprostsze.

Chociaż na zdjęciach nothng jest pozbawiony błotników, czy podnóżki, te dodatki znajdują się w zestawie do montażu. Pozostałe elementy, budujące prostotę nothng obejmują postawienie wyłącznie na jedno przełożenie i bezobsługowy napęd pasowy Gates Carbon, zintegrowane przednie i tylne oświetlenie, czy względnie niewielki silnik elektryczny w tylnej piaście.

Ten układ napędowy obejmuje silnik o mocy 250 watów, który wspiera rowerzystę do 25 km/h w Europie o do 32 km/h w USA oraz zamontowany w dolnej rurze ramy akumulator litowo-jonowy 36 V/7 Ah. Ten może zostać wyjęty w celu naładowania, a na jednym cyklu zapewnia wspomaganie od 20 do 60 kilometrów.

Reszta komponentów sprowadza się do mechanicznych hamulców tarczowych, opon 700x50c, regulowanego mostku kierownicy, skromnego wyświetlacza LED na kierownicy, czy amortyzowanego siodełka. To ostatnie jest miłym dodatkiem, jako że nothng nie posiada żadnej formy amortyzacji, co w pewnym stopniu ułatwia utrzymanie niskiej wagi rzędu 15,9 kg.

