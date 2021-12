NVIDIA dała plamę z GeForce RTX 2060 12GB. Znamy specyfikację i szacowaną cenę

Wiecie, jak to jest z premierami na rynku technologii – często są one po prostu formalnością, co potwierdza GeForce RTX 2060 12GB. Plotki o tej karcie krążyły już od wielu miesięcy, ale przez ostatnie tygodnie wzmogły się znacząco i trudno się temu dziwić, bo debiut ma zaliczyć już 7 grudnia. NVIDIA wprawdzie tego nie ujawniła, ale potwierdziła istnienie tej karty na dwa sposoby i nawet ujawniła jej specyfikacje.

NVIDIA jednoznacznie potwierdziła GeForce RTX 2060 12GB

Zacznijmy może od tego, co jest „oficjalne”. W najnowszych sterownikach Game Ready 497.09 NVIDIA zamieściła wzmiankę o karcie GeForce RTX 2060 12 GB, a chwilę później udostępniła jej specyfikację na własnej stronie internetowej, nie podając żadnych oficjalnych informacji co do premiery i nie rozsyłając mediom paczki prasowej na jej temat. Okazało się, że niedawny wyciek miał w sobie sporo prawdy, a ta karta, jako tańsza alternatywa dla RTX 3060 12GB, będzie bazować na wydaniu SUPER.

Powyżej możecie podejrzeć oficjalne porównanie wersji karty sprzed dobrych trzech lat z nadchodzącym odświeżeniem. Różnice? Przede wszystkim dwukrotne zwiększenie pamięci GDDR6 (z 6 do 12 GB), ale też postawienie na wyprodukowany w 12-nm technologii procesor graficzny na bazie architektury Turing z wydania SUPER. Oznacza to, że odświeżony RTX 2060 zaoferuje GPU TU106 w konfiguracji z 2176 rdzeniami CUDA, 64 rdzeniami RT i 136 Tensor.

Taktowanie tej karty będzie wynosiło 1470 MHz w podstawie i 1650 MHz w trybie Boost (wcześniej wspominano, że te fabrycznie podkręcone dobiją do 1690 MHz), a specyfika pamięci VRAM nie ulegnie zmianie. Oznacza to, że nadal będzie bazować na 192-bitowej magistrali i 14 Gb/s kościach GDDR6, co przełoży się na przepustowość rzędu 336 GB/s. Co ciekawe, TDP karty ma wynosić 185 W, czyli o 25 W więcej względem oryginału i nawet o 10W więcej w porównaniu do wydania SUPER, a to jest dosyć ciekawe, patrząc po m.in. ograniczeniu magistrali z 256-bitowej.

Wedle oświadczenia od przedstawiciela NVIDIA (via The Verge) cena GeForce RTX 2060 12 GB będzie wynosić tyle, aby podkreślić charakter premium tej karty. To oznacza cenę zdecydowanie ponad 299$ (przynajmniej tą MSRP).