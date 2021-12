Nadchodzi standard Wi-Fi 7. MediaTek zapowiedział obecność na CES 2022

Czy zadbaliście o swoją infrastrukturę sieciową do tego stopnia, że w domach korzystacie już z Wi-Fi 6? A może nadal ograniczacie się do Wi-Fi 5, choć na rynku ledwie co zadebiutował Wi-Fi 6E? Spokojnie jednak. Możecie spać spokojnie, jeśli idzie o kolejne rozwinięcie łączności, bo choć standard Wi-Fi 7 nadchodzi i doczeka się ważnych prezentacji podczas targów CES 2022, to na jego wprowadzenie na rynek poczekamy zapewne aż do 2024-2025 roku. To chyba wystarczająco dużo czasu, aby pożegnać się z nowymi routerami Wi-Fi 6?

Chociaż standard Wi-Fi 7 zostanie pokazany na CES 2022, to długo poczekamy na jego komercjalizację

Firma MediaTek niedawno poinformowała, że ma zamiar zawitać na targi CES 2022 (via PCMag), które odbędą się na początku stycznia z wyjątkową demonstracją. Na tej imprezie firma ma rozpocząć demonstracje swoich systemów Wi-Fi 7, gdzie te wpiszą się idealnie, jako że Consumer Electronic Show, to od lat miejsce pełne innowacji technologicznych, na których co roku prezentowane są nowe standardy i postępy w cyfrowym półświatku.

Wi-Fi 7 zdecydowanie należy do tych „małych rewolucji” sieciowych w dobie bezprzewodowości, Internetu Rzeczy, szeregu bezprzewodowych i łączących się ze sobą nawzajem gadżetów oraz strumieniowania z serwerów wszystkiego – od filmów i seriali po nawet gry wideo. Jak to zwykle bywa z kolejnymi iteracjami technologii, Wi-Fi 7, tak jak jego poprzednicy, zaoferuje jeszcze wyższe prędkości transmisji, sięgając po koronę króla.

Nie bez powodu, bo wedle MediaTek ten standard będzie oferował 2,4-razy wyższe prędkości przy mniejszych opóźnieniach względem Wi-Fi 6. Dla przypomnienia, wprowadzenie go ledwie dwa lata temu zostało uznane za jedną z największych aktualizacji Wi-Fi w ciągu całej ostatniej dekady. Nic dziwnego – całe 9,6 Gb/s, to już nie przelewki, a mniejsze opóźnienia i wyższe bezpieczeństwo, to tylko cenne, ciche dodatki.

Jednak patrząc na obecny stan rynku technologii Wi-Fi, raczej poczekamy długo na rozpowszechnienie się standardu 802.11be. Powodem tego jest oczywiście cena, bo dziś kupno routera Wi-Fi 5, to koszt nawet poniżej stu złotych, a najtańsze routery Wi-Fi 6 kupimy zwykle za dwukrotnie więcej. W systemach mesh różnica jest jeszcze większa.

Nie poprawia tego stanu również fakt, że wedle szacunków IEE (organu zarządzającego standardami sieci bezprzewodowych) standard Wi-Fi odpowiadający Wi-Fi 802.11be doczeka się publikacji dopiero w 2024 roku, a dopiero wkrótce potem nastąpi jego komercyjne wdrożenie.