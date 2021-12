Przepis NVIDIA na nowe karty graficzne. Co firma planuje z GeForce RTX 3080 i RTX 3070 Ti?

Z EEC wyciekły właśnie nowe karty graficzne, które zarejestrowała firma Gigabyte. Teoretycznie nie oznacza to, że dane modele z pewnością wejdą na rynek, ale z drugiej strony, zgłoszenia do EEC zwykle są świetnym drogowskazem co do nowych produktów. Zwłaszcza w przypadku NVIDIA i zbilżających się targów CES 2022 w styczniu, na których to może zadebiutować nowy RTX 3080 i RTX 3070 Ti.

VRAM-owy zawrót głowy, czyli jak NVIDIA naprawi swoje błędy, a raczej niedoszacowania z przeszłości

Wedle zgłoszeń wyszukanych przez momomo_us, niedawny GeForce RTX 2060 12 GB, który właśnie zadebiutował, nie będzie jedyną kartą, która doczeka się wzrostu pokładu pamięci VRAM. To samo ma spotkać GeForce RTX 3080 i RTX 3070 Ti, co podkreśla interesującą strategię NVIDIA na produkcję nowych modeli, która obejmuje tak naprawdę naprawę niedociągnięć, których firma dokonała w przeszłości.

Jeśli interesujecie się rynkiem, to z pewnością kojarzycie dyskusje na temat kontrowersyjnego pokładu pamięci obu wspomnianych kart, które są przecież jednymi z najwydajniejszych na rynku i swoje kosztują. Na tyle dużo, że wielu chciałoby kupić je i zapomnieć o potrzebie ulepszania karty na kilka dobrych lat, co jest możliwe z ofertą AMD, gdzie np. Radeon RX 6800 XT posiada całe 16 GB pamięci.

Czytaj też: Pierwszy test Intel Raptor Lake. Co pokazał 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor?

Im więcej pamięci VRAM ma do dyspozycji Twoja karta graficzna, tym okazalsze są jej możliwości w myśl obsługi wyższych rozdzielczości i ray-tracingu. Nowe gry świetnie to pokazują, posiadając specjalny wskaźnik tego, ile dane ustawienia graficzne zajmują pamięci VRAM, co w świetny sposób uświadamia nas jej wagi.

Z kolei im więcej wiemy, tym więcej dostrzegamy i wielu graczy oraz testerów zwracało uwagę, że 8 GB pamięci w GeForce RTX 3070 Ti, a nawet 10 GB w GeForce RTX 3080, to nieco za mało, jak na dzisiejsze czasy i dążenie do wyższych rozdzielczości. Czy słusznie? Zdecydowanie tak, patrząc po tym, że 3-letnia już karta graficzna, zadebiutowała właśnie z podbitym pokładem VRAM z 6 do 12 GB.

Nowe GeForce RTX 3080 i RTX 3070 Ti, czyli jak NVIDIA zapewni im drugie życie

Załóżmy, że Gigabyte nie wprowadza nas w błąd tymi ogłoszeniami. Jeśli tak rzeczywiście jest, NVIDIA powinna w styczniu zaktualizować ofertę GeForce RTX 3080, uaktualniając ją z 10 do 12 GB pamięci oraz GeForce RTX 3070 Ti, podbijając jej pamięć GDDR6X z 8 do 16 GB. Nie wiemy jednak, czy ulepszenia dotyczą GDDR6, czy GDDR6X. NVIDIA może tutaj zaoszczędzić, pozostając przy 16, a nie 19 Gb/s kościach pamięci i tych samych magistralach, które z dostępem do okazalszej liczby układów, mogą pozostać na tym samym albo nieco niższym poziomie przepustowości.

Czytaj też: Tania karta graficzna od NVIDIA nadchodzi. Co wiemy o GeForce RTX 3050?

Na szczegóły musimy więc poczekać, ale pewne jest, że GeForce RTX 3080 12 GB i GeForce RTX 3070 Ti 16 GB, będą tym, czym jest RTX 2060 12 GB – wersjami premium swoich oryginalnych modeli. Czy doczekają się ulepszeń po stronie procesora graficznego? To jest już wątpliwe.