Test chłodzenia be quiet! Silent Loop 2 360

Be quiet! Silent Loop 2 360 to kolejna edycja znanej serii AiO, która wprowadza m.in. podświetlenie ARGB. Czy chłodzenie okaże się warte rekomendacji?

Co otrzymujemy wraz z be quiet! Silent Loop 2 360?

W zestawie znajdziemy kontroler ARGB, kabel 3x 4-pin -> 1x 4-pin, opaski zaciskowe, tubkę pasty, instrukcję, zestaw montażowy oraz 100 ml płynu. Dzięki temu ostatniemu możecie bez problemów uzupełnić poziom cieszy w układzie, co jest z pewnością plusem. Pozostałe dodatki pozwolą na sterowanie podświetleniem (kontroler zasilany jest ze złącza SATA) czy podłączenie wszystkich wentylatorów pod jedno złącze. Dodatki oceniam więc pozytywnie.

Specyfikacja be quiet! Silent Loop 2 360

Wymiary chłodnicy to 314 x 140 x 27 mm. Została ona wykonana z aluminium i jest cała czarna. Na samym końcu znajduje się zawór, po odkręceniu którego możecie uzupełnić poziom cieczy w układzie. Z chłodnicy wychodzą dwa węże o długości 400 mm. Połączenie z blokiem jest ruchome, więc bez problemów zmienicie ich położenie. Węże mają specjalny oplot i są stosunkowo elastyczne.

Sam blok ma podświetlenie ARGB, które jest nowością w ofercie producenta. Szkoda tylko, że sam blok pozwala na montaż tylko w jednej orientacji – nie da się zmienić położenia loga be quiet!. Pompka pracuje z maksymalną prędkością 2800 RPM, jest też ona specjalnie wyciszana. Można tutaj sterować napięciem w zakresie 9-12 V. Z bloku wychodzą dwa przewody – 3-pin oraz 3-pin ARGB. Podstawka jest też poniklowana.

Dołączone trzy wentylatory to 120 mm konstrukcje Silent Wings 3. Pracują one z maksymalną prędkością 2200 RPM. Wtedy też przepływ powietrza jest równy 73,33 CFM, ciśnienie 3,37 mmH2O, a całość ma głośność 39,8 dBA. Śmigła mają 4-pinowy kabel z PWM, więc bez problemów możecie sterować ich pracą.

Wygląd i montaż be quiet! Silent Loop 2 360

Podświetlenie ARGB w połączeniu ze srebrnym topem oraz czarną całą resztą (w tym wentylatorami) naprawdę może się podobać. Podświetlenie nie jest nachalne i tylko trochę rozświetla obudowę. Be quiet! zrobił to więc z naprawdę niezłym wyczuciem. Cały czas szkoda tylko, że nie można obrócić na górze pompki położenia loga.

Montaż naprawdę jest prosty. Do backplate mocujecie śruby i zabezpieczacie gumkami. Podkładacie to pod płytę i nakręcacie śruby dystansowe. Następnie na całość nakładacie podpórki, przykręcacie je i do tego mocujecie blokopompkę. Jest to naprawdę łatwe i w pojedynkę spokojnie sobie poradzicie.

Zebrane najważniejsze parametry be quiet! Silent Loop 2 360

Wymiary chłodnicy: 394 x 120 x 27 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x Silent Wings 3

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2200 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 73,33 CFM

Maksymalne ciśnienie: 3,37 mmH2O

Maksymalna głośność: 39,8 dBA

Wymiary blokopompki: b.d.

Maksymalna prędkość pompki: 2800 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: 1150 / 1151 / 1155 / 1200 / 2011(-3) Square ILM / 2066; AMD: AM4 / AM3(+) / sTRX4,TR4(optional, mounting-kit (BZ008))

Gwarancja: 3 lata

Cena: ok. 700 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy be quiet! Silent Loop 2 360

Wyniki są naprawdę znakomite. Testowane AiO jest najwydajniejszym spośród testowanych i zapewnia świetne wyniki nawet na 800 RPM.

Po OC sytuacja się nie zmienia. Be quiet! Silent Loop 2 360 na maksymalnych obrotach jest najwydajniejszy spośród testowanych zestawów. Natomiast nawet na 800 RPM chłodzenie radzi sobie z procesorem i jest w czołówce zestawów AiO, więc jest naprawdę świetnie.

Na maksymalnych obrotach AiO nie ma nic wspólnego z ciszą. Natomiast na 1200 RPM jest już bardzo dobrze. Na 800 RPM chłodzenia praktycznie nie usłyszycie mimo, że wynik trochę odstaje od idealnej ciszy.

Test be quiet! Silent Loop 2 360 – podsumowanie

Bbe quiet! Silent Loop 2 360 to zdecydowanie AiO warte polecenia. Oferuje ono prosty montaż, a w zestawie znajdziecie butelkę z płynem, dzięki której łatwo uzupełnicie poziom cieczy w układzie. AiO jest bardzo dobrze wykonane, a także zdecydowanie przypadło mi do gustu pod względem wyglądu. Podświetlenie ARGB blokopompki nie jest zbyt nachalne i lekko rozświetli obudowę. Cała reszta jest czarna i jeśli nie zależy Wam na mnóstwie podświetlenia, a tylko na małej części to zdecydowanie będziecie zadowoleni.

W testach be quiet! Silent Loop 2 360 również wypadł świetnie. Na maksymalnych obrotach jest to najwydajniejsze AiO w zestawieniu, choć pracuje wtedy naprawdę głośno. Na 1200 RPM i 800 RPM wyniki nadal są znakomite, a całość działa już znacznie ciszej.

Uważam więc, że w cenie ok. 700 zł jest to jedno z najlepszych AiO 360, jakie możecie kupić. Z przyjemnością więc przyznaję mu poniższe odznaczenia.