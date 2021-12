Chiny budują nowy tunel do testowania hipersonicznych konstrukcji w locie z prędkością 10 km na sekundę

Postęp technologiczny Chin, a właściwie tempo tego postępu i realizacji nowych inwestycji, które powstają w tym kraju jest iście imponujące. Tym razem mowa o nowym tunelu aerodynamicznym, który pozwoli na symulowanie prędkości Mach 30.

W zeszłym tygodniu, jeden profesorów Chińskiej Akademii Nauk, Han Guilai przedstawił nowe informacje na temat tunelu aerodynamicznego JF-22, który powstanie w Pekinie. Tunel będzie w stanie symulować loty z prędkością Mach 30 — czyli 10,2 km/s. Podczas wykładu Guilai powiedział, że możliwości nowego tunelu aerodynamicznego, w połączeniu z istniejącymi możliwościami badawczymi istniejących obiektów w Chinach, postawiłyby kraj „około 20 do 30 lat przed Zachodem”.

Tunel aerodynamiczny JF-22 symulować będzie niezwykle trudne warunki lotu

Chiński profesor zauważył, że warunki w JF-22 będą dość ekstremalne:

— To powietrze [w tunelu – przyp. red.] nie jest już powietrzem, którym oddychamy. Latanie z taką prędkością przypomina pływanie w błocie – powiedział Han Guilai.

Fizyk wyjaśnił, że powierzchnia testowanych samolotów wewnątrz JF-22 przy prędkości 30 Mach może nagrzać się do 10 tys. stopni Celsjusza. Tak wysoka temperatura wystarczy spokojnie np. do tego, żeby rozbić cząsteczki powietrza na pojedyncze atomy, a nawet nadać niektórym z nich ładunek elektryczny. JF-22 ma dysponować mocą wyjściową na poziomie 15 gigawatów, co odpowiada ok. 70 proc. mocy chińskiej zapory Trzech Przełomów.

Tak duże prędkości w planowanym tunelu Chińczycy planują osiągnąć w sprawdzony już sposób – tj. dzięki wykorzystaniu odpowiednich chemikaliów, których wybuchy są w stanie wygenerować tak szybkie przepływy powietrza. Podobne (choć o wiele mniej wydajne) tunele aerodynamiczne budowane w zachodnich krajach wykorzystują sprężarki mechaniczne, co oprócz mniejszych prędkości skraca również czas samego testu.

— Czas prowadzonych przez nas eksperymentów może być znacznie dłuższy, dzięki czemu jesteśmy w stanie wyciągnąć więcej wniosków z pojedynczego testu – tłumaczy Guilai.

JF-22 posłuży do testowania nowych technologii i rozwiązań, które w przyszłości mają pozwolić Chinom na stworzenie swojej hipersonicznej floty samolotów. Nad tego typu konstrukcjami, oprócz Państwa Środka, pracują również Stany Zjednoczone. Oprócz testowania samolotów, Chiny zapewne wykorzystają JF-22 do testów swojej broni hipersonicznej, chociaż na razie nikt nie wspominał o tym, w żadnym oficjalnym komunikacie. Nie podano też oficjalnej daty oddania tunelu.