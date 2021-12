Energooszczędny Intel Core i5-1250P na poziomie Ryzen 7 5800X? Kolejny test wyciekł

Obok stacjonarnych Alder Lake-S zadebiutuje podzielona na trzy segmenty mobilna rodzina procesorów Alder Lake-P, w której znajdą się układy U15, U28 i H45. Do tej pory pisaliśmy zwłaszcza o tych ostatnich, będących najwydajniejszymi procesorami mobilnymi Intela w historii, ale dziś skupimy się na przedstawicielu Alder Lake-P U28 w postaci Intel Core i5-1250P.

Układ Core i5-1250P jest dosyć ciekawie pozycjonowany w ofercie Intela, znajdując się w samym środku możliwości Core 12. generacji, między układami najbardziej energooszczędnymi i najwydajniejszymi w całej rodzinie Alder Lake-P. Stąd obecność w nim połączenia dwóch klastrów, czyli łącznie 8 rdzeni Efficient na bazie architektury Gracemont i 4 rdzeni Performance (Golden Cove), który, towarzyszy i tak pełnoprawne iGPU z 96 jednostkami wykonawczymi.

Jego przynależność do poziomu „wydajności” z TDP na poziomie od 20 do 28 watów sugerowało, że jego wydajność nie będzie tak wysoka, a tu proszę – przedwczesny test zdaje się mówić coś zupełnie innego. Trudno się jednak temu dziwić, bo nadal w grę wchodzi pokaźna liczba aż 12 rdzeni i 16 wątków, a nawet imponujący pokład pamięci cache trzeciego poziomu. Ten wynosi aż 18 MB.

Jak wypadł mobilny i energooszczędny Intel Core i5-1250P na tle stacjonarnego Ryzena 7 5800X?

W niedawnym teście w Geekbench 5 Intel Core i5-1250P w połączeniu z 16 GB nieokreślonej pamięci RAM i na Windows 11, zdobył aż 1611 punktów w sprawdzianie z udziałem jednego rdzenia i 8789 punktów z udziałem wszystkich. Jego taktowanie podczas tego testu sięgało poziomu 4368 MHz, podczas gdy bazowe wynosiło 3715 MHz, a średnie 3947 MHz. To jednak przekłamanie wynikające z braku wsparcia oprogramowania i heterogenicznej struktury rdzeni, bo w rzeczywistości rdzenie Performance tego układu są taktowane 2,1 GHz bazowego taktowania.

Te liczby same w sobie nie mówią wiele, ale wystarczy je zestawić z tym, co ma do pokazania Ryzen 7 5800X w Geekbench 5 i ponownie wychodzi na to, że AMD ma problem. Oferowane ten desktopowy procesor Ryzen 8 rdzeni i 16 wątków w cenie 1800 złotych wprawdzie wyprzedza procesor Core i5-1250P w obu przypadkach, bo o 6,8% w teście jednowątkowym (1672 vs 1611) i o 18,2% w wielowątkowym (10347 vs 8789), ale należy pamiętać, że w grę wchodzi porównanie układu stacjonarnego do mobilnego, czyli z natury lepiej traktowanego pod kątem temperatur i dostępu do energii.