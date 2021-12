Wczesne recenzje nowych Intel Core sugerują kłopoty dla AMD. Nawet w kwestii TDP

Po premierze pierwszych procesorów Alder Lake-S z serii -K „obrońcy oferty AMD”, którzy nie mogli zaprzeczać zauważalnie wyższej wydajności Core w porównaniu do Ryzenów, zaczęli wyśmiewać ich zużycie energii i osiągane temperatury. Jednak wraz z premierą mniej wydajnych procesorów Core 12. generacji o TDP ocenianym na 65 watów, ten argument przestanie mieć jakąkolwiek siłę przebicia. To przynajmniej sugerują wczesne recenzje nowych Intel Core, które pojawiły się na forach Chiphell.

Specyfikacja Intel Core i5-12400, Core i3-12300 oraz Core i3-12100

Zanim przejdziemy do samych wyników testów, warto wiedzieć, co w ogóle oferuje to trio procesorów. Zaczynając od Core i5-12400, jest to procesor z sześcioma rdzeniami Performance na bazie architektury Golden Cove, który zapewnia systemowi 12 wątków. Jego taktowanie wyniesie 3 GHz w trybie podstawowym i 4,6 GHz w trybie Boost, a pokład pamięci podręcznej L3 sięgnie całych 18 MB. Jego cena w Polsce powinna wynosić około 900 złotych.

Z kolei procesory Core i3 w postaci modelu 12300 (~650 zł) oraz 12100 (~600 zł) połączą cztery rdzenie Performance z ośmioma wątkami o taktowaniu kolejno 4,4 i 4,3 GHz w trybie boost. Te rdzenie będą miały dostęp do 12 MB pamięci L3, a oprócz tego oba procesory będą zapewniać dostęp do zintegrowanego układu graficznego UHD730.

Wyniki testów i wczesne recenzje nowych Intel Core nie pozostawiły suchej nitki na procesorach Ryzen od AMD

Testy przeprowadzono z wykorzystaniem płyty głównej ASRock Z690 Phantom Gaming 4 oraz pamięci DDR4-4266 APACER NOX 2×8 GB, które wykorzystano również w platformie AMD X570 z aktywowaną funkcją Precision Boost Overdrive 2 (jeśli była dostępna) do porównań. W obu zestawach pojawiła się też karta Radeon RX 6800 XT Taichi.

Powyżej możecie podejrzeć to, jak procesory sprawdziły się na tle Ryzena 5 5600X oraz Ryzena 3 5350G w testach syntetycznych. Ten pierwszy służył za porównanie do Core i5-12400, a drugi do obu Core i3. Jeśli idzie o porównanie wydajniejszych procesorów, te prezentowały sobą podobną wydajność ze średnio 5% przewagą na koncie Core i5-12400. To niewiele, ale procesor Intela będzie o 500 złotych tańszy.

Znacznie ciekawiej robi się jednak na poletku Core i3, które całkowicie zdeklasowały Ryzena 3 5350G, przewyższając go o średnio 20%, choć posiadają ten sam układ rdzeni i wątków. Znacznie lepiej wypadają jednak w grach, gdzie ich przewaga sięga nawet 50%, podczas gdy Ryzen 5 5600X zawiązał równą walkę z Core i5-12400.

Co ciekawe, po stronie temperatury i zużycia energii Core i5-12400 również wypada lepiej na tle Ryzena 5 5600X. W tych recenzjach osiągał temperaturę 58 stopni Celsjusza i pobierał 73 watów, podczas gdy Ryzen rozgrzewał się do całych 86 stopni i pobierał 119 watów. Na froncie Core i3 różnice są mniejsze, bo choć ich temperatura była niższa (62 vs 68 stopni), to zużywały więcej energii (61-64 watów vs 52 W).